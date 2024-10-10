Каждый может выиграть 1000 бонусов на следующий чек. Для этого необходимо сделать покупку от 350 грн в аптеке, информирует 24 Канал.

Заметьте "Лекарства утилизируй – планету спасай": совместный проект Farmak и "Аптека Доброго Дня" продолжается

По тысяче победителей будут выбирать рандомно каждую неделю. Условные тысячу гривен поступят клиентам на их бонусный счет. Использовать их можно будет до конца года.

Будем начислять максимальное количество бонусов в рамках нашей Программы Забота. Также в октябре ожидайте скидки к Хэллоуину на косметику и "черную" пятницу. Удовлетворение индивидуальной потребности клиента – наша основная задача,

– сообщил Игорь Алгинин, маркетинг-директор компании.



Аптека Доброго Дня запускает масштабную акцию / "Аптека Доброго Дня"

Общий призовой фонд в "Аптека Доброго Дня" составляет 5 000 000 бонусов.

