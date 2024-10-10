Кожен може виграти 1000 бонусів на наступний чек. Для цього необхідно зробити покупку від 350 грн в аптеці, інформує 24 Канал.

Зауважте "Ліки утилізуй – планету рятуй": спільний проєкт Farmak та "Аптека Доброго Дня" триває

По тисячі переможців обиратимуть рандомно щотижня. Умовні тисячу гривень надійдуть клієнтам на їх бонусний рахунок. Використати їх можна буде до кінця року.

Нараховуватимемо максимальну кількість бонусів у рамках нашої Програми Піклування. Також у жовтні очікуйте на знижки до Гелловіну на косметику та "чорну" п'ятницю. Задоволення індивідуальної потреби клієнта – наше основне завдання,

– повідомив Ігор Алгінін, маркетинг-директор компанії.



Аптека Доброго Дня запускає масштабну акцію / "Аптека Доброго Дня"

Загальний призовий фонд в "Аптека Доброго Дня" становить 5 000 000 бонусів.

