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      Скидки на гаджеты и технику: в "Цитрусе" стартовала Black Friday

      72 Читати новину українською
      Black Friday
      Black Friday

      Давно думаете обновить смартфон или уже задумались, что подарить на приближающиеся праздники своим близким? Тогда вам стоит посетить "Цитрус" в Черную Пятницу!

      Скидки в Черную Пятницу

      Покупая технику и аксессуары в "Цитрус", у вас будет возможность сэкономить до 70%. С такими скидками вы можете позволить купить не один гаджет, а полностью обеспечить себя техникой или подарками для близких людей.

      Черная пятница по-новому

      Магазин подошел к ежегодным массовым скидкам нестандартно, предложив голосование для выбора самых популярных моделей техники. В результате удалось создать настоящий народный рейтинг гаджетов, которые покупатели хотят приобрести со скидкой. Так, вы сможете купить Apple iPhone X 64 ГБ за 26999 грн – экономия составит 6000 гривен! Samsung Galaxy S8 64 ГБ со скидкой обойдется на 4000 грн дешевле обычной цены! А при покупке флагмана Meizu 16th 6/64 ГБ вы сэкономите 1500 гривен.

      Кроме возможности самостоятельно выбрать дополнительный товар для скидок на Черную Пятницу, 20 проголосовавших покупателей получили приятные бонусы – сертификаты на 1000 гривен на покупки в "Цитрусе".

      Преимущества покупателей в "Цитрусе" во время Черной Пятницы

      Цитрус подготовил яркое предложение со скидками на большой ассортимент товаров. Узнать все позиции, включая те, что вошли в ТОП-10 самых желанных среди покупателей, можно на сайте – https://www.citrus.ua/actions/black-friday.

      Какие преимущества получают покупатели при посещении "Цитрус" в Черную Пятницу:

      – скидки до 70%;

      – выгодные цены действуют на смартфоны, технику Apple, смарт-часы, планшеты, ноутбуки, телевизоры, аксессуары для гейминга, наушники, акустику, гаджеты для фитнеса и здоровья, рюкзаки, персональный транспорт и многое другое;

      – скидки Black Friday в "Цитрусе" действуют до 25 ноября.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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