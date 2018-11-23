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      Знижки на гаджети і техніку: у "Цитрусі" стартувала Black Friday

      39 Читать новость на русском
      Black Friday
      Black Friday

      Давно думаєте оновити смартфон або вже задумалися, що подарувати на наближення свят своїм близьким? Тоді вам варто відвідати "Цитрус" в Чорну П'ятницю!

      Знижки в Чорну П'ятницю

      Купуючи техніку і аксесуари в "Цитрусі", у вас буде можливість заощадити до 70%. З такими знижками ви можете дозволити купити не один гаджет, а повністю забезпечити себе технікою або подарунками для близьких людей.

      Чорна П’ятниця по-новому

      Магазин підійшов до щорічних масових знижок нестандартно, запропонувавши голосування для вибору найпопулярніших моделей техніки. В результаті вдалося створити справжній народний рейтинг гаджетів, які покупці хочуть придбати зі знижкою. Так, ви зможете купити Apple iPhone X 64 ГБ за 26999 грн економія складе 6000 гривень! Samsung Galaxy S8 64 ГБ зі знижкою обійдеться на 4000 грн дешевше від звичайної ціни! А при покупці флагмана Meizu 16th 6/64 ГБ ви заощадите 1500 гривень.

      Крім можливості самостійно вибрати додатковий товар для знижок на Чорну П'ятницю, 20 осіб, що проголосували, отримали приємні бонуси сертифікати на 1000 гривень на покупки в "Цитрусі".

      Переваги покупців у "Цитрусі" під час Чорної П'ятниці

      "Цитрус" підготував яскраву пропозицію зі знижками на великий асортимент товарів. Дізнатися про всі позиції, включаючи ті, що увійшли в ТОП-10 найбільш бажаних серед покупців, можна на сайті – https://www.citrus.ua/actions/black-friday.

      Які переваги отримують покупці при відвідуванні "Цитрусу" в Чорну П'ятницю:

      знижки до 70%.;

       вигідні ціни діють на смартфони, техніку Apple, смарт-годинник, планшети, ноутбуки, телевізори, аксесуари для гейминга, навушники, акустику, гаджети для фітнесу і здоров'я, рюкзаки, персональний транспорт і багато іншого;

      знижки Black Friday в "Цитрусі" діють до 25 листопада.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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