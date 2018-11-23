Знижки на гаджети і техніку: у "Цитрусі" стартувала Black Friday

Давно думаєте оновити смартфон або вже задумалися, що подарувати на наближення свят своїм близьким? Тоді вам варто відвідати "Цитрус" в Чорну П'ятницю!

Знижки в Чорну П'ятницю

Купуючи техніку і аксесуари в "Цитрусі", у вас буде можливість заощадити до 70%. З такими знижками ви можете дозволити купити не один гаджет, а повністю забезпечити себе технікою або подарунками для близьких людей.

Чорна П’ятниця по-новому

Магазин підійшов до щорічних масових знижок нестандартно, запропонувавши голосування для вибору найпопулярніших моделей техніки. В результаті вдалося створити справжній народний рейтинг гаджетів, які покупці хочуть придбати зі знижкою. Так, ви зможете купити Apple iPhone X 64 ГБ за 26999 грн – економія складе 6000 гривень! Samsung Galaxy S8 64 ГБ зі знижкою обійдеться на 4000 грн дешевше від звичайної ціни! А при покупці флагмана Meizu 16th 6/64 ГБ ви заощадите 1500 гривень.

Крім можливості самостійно вибрати додатковий товар для знижок на Чорну П'ятницю, 20 осіб, що проголосували, отримали приємні бонуси – сертифікати на 1000 гривень на покупки в "Цитрусі".

Переваги покупців у "Цитрусі" під час Чорної П'ятниці

"Цитрус" підготував яскраву пропозицію зі знижками на великий асортимент товарів. Дізнатися про всі позиції, включаючи ті, що увійшли в ТОП-10 найбільш бажаних серед покупців, можна на сайті – https://www.citrus.ua/actions/black-friday.

Які переваги отримують покупці при відвідуванні "Цитрусу" в Чорну П'ятницю:

– знижки до 70%.;

– вигідні ціни діють на смартфони, техніку Apple, смарт-годинник, планшети, ноутбуки, телевізори, аксесуари для гейминга, навушники, акустику, гаджети для фітнесу і здоров'я, рюкзаки, персональний транспорт і багато іншого;

– знижки Black Friday в "Цитрусі" діють до 25 листопада.