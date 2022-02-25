Экономические последствия

Среднесрочные – цены вырастут сильнее, чем они выросли бы без войны, на 10-15% за год. Ничего смертельного в этом, конечно, нет.

План действий Россию надо стереть с лица земли, а не писать "твиты обеспокоенности"

Долгосрочные – продолжение стагнации, пока он будет длиться – это хороший сценарий. Экономический кризис с катастрофической эскалацией по типу 1990 года в течение нескольких лет стал из невероятного сценария возможным.

Кризис совершенно рукотворный

В нападении на Украину нет никакой рациональной основы. Невозможно кратко описать насколько эта война противоречит интересам России. Это преступление – и по историческим меркам, и по российским законам, и я надеюсь, что все – и организаторы нападения, и исполнители – ответят по закону.

Что они ответят перед историей – на это не надо надеяться, в этом нет сомнений. Безумное, ничем не спровоцированное нападение аргентинских генералов на Фолклендские острова было преступлением, а здесь – масштаб в десятки раз больше, и с последствиями мы будем иметь дело всю оставшуюся жизнь.

Ужасный конец или ужас без конца?

Будет ли международная изоляция и экономическая автаркия концом России? Я думаю, что сами по себе – нет.

Даже если представить самый тяжелый, экономический сценарий – хуже "советского варианта". Если Западная Европа перестанет покупать российский газ.

Как это ни жутко звучит, я думаю, что перспективы этого зависят от масштабов потерь среди мирных украинцев. В этом случае снижение уровня жизни будет заметным и сильным, но не смертельным – в этом случае возможно снижение уровня жизни до "позднесоветского уровня". То есть дефицит основных продуктов, очереди и система распределения, но не голод.

Новая "база"

Но это "хуже советского варианта". Я бы считал "советский вариант" – то есть разрыв финансовых связей с миром, но с продажей нефти, газа и металлов, и закупка импорта через Китай и Латинскую Америку – базовым.

Базовым – до смены режима, но откуда возьмётся смена режима, пока непонятно. В этом сценарии уровень жизни тоже снижается, но не так сильно, как в "сверхжестком". В этом сценарии не потребуется запрет на эмиграцию, потому что отъезд будет сводится к десяткам или, максимум, сотням тысяч человек.

И это – если не обсуждать возможностей того, что война окажется затяжной, что необходимость вести крайне непопулярную войну приведёт к очередному закручиванию гаек, ещё сильнее ухудшая экономическое положение.

Закручиванием гаек Лукашенко довёл страну до экономического краха и полной зависимости от внешнего спонсора за год, но у нашей страны нет "внешнего спонсора", который мог бы заполнять бюджет по ходу политического кризиса.

Насколько-то, конечно, хватит резервов – но когда вспоминаешь про резервы, вспоминаешь про то, какая это невынужденная, ненужная, разрушительная для России, преступная война.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и вводят санкции против России. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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