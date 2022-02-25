Економічні наслідки

Ціни зростуть сильніше, ніж вони виросли б без війни, на 10 – 15% за рік. Нічого смертельного в цьому, звісно, ​​немає.

Важливо Росію треба стерти з лиця землі, а не писати "твіти занепокоєння"

Довгострокові наслідки – продовження стагнації, доки він триватиме – це добрий сценарій.

Економічна криза з катастрофічною ескалацією на кшталт 1990 року протягом кількох років стала з неймовірного сценарію можливим.

Криза – цілком рукотворна

У нападі на Україну немає жодної раціональної основи. Неможливо коротко описати, наскільки ця війна суперечить інтересам Росії.

Це злочин – і за історичними мірками, і за російськими законами, і я сподіваюся, що всі – і організатори нападу, і виконавці – дадуть відповідь за законом.

Що вони дадуть відповідь перед історією – на це не треба сподіватися, у цьому немає сумнівів.

Безумний, нічим не спровокований напад аргентинських генералів на Фолклендські острови був злочином, а тут – масштаб у десятки разів більший, і з наслідками ми матимемо справу все життя.

Стагнація

Чи буде міжнародна ізоляція та економічна автаркія кінцем Росії? Я думаю, що самі по собі – ні. Навіть якщо уявити найважчий, економічний сценарій – гірший за "радянський варіант".

Навіть якщо Західна Європа перестане купувати російський газ… Хоч як це не жахливо звучить, я думаю, що перспективи цього залежать від масштабів втрат серед мирних українців.

В цьому випадку зниження рівня життя буде помітним і сильним, але не смертельним – у цьому випадку можливе зниження рівня життя до "пізньорадянського рівня". Тобто дефіцит основних продуктів, черги та система розподілу, але не голод.

Нова "база"

Але це "гірше за радянський варіант". Я вважав би "радянський варіант" – тобто розрив фінансових зв'язків зі світом, але з продажем нафти, газу і металів, і закупівля імпорту через Китай та Латинську Америку – базовим.

Базовим – до зміни режиму, але звідки візьметься зміна режиму, поки що незрозуміло. У цьому сценарії рівень життя теж знижується, але не так сильно, як у "наджорсткому". У цьому сценарії не буде потрібна заборона на еміграцію, тому що від'їзд зводиться до десятків або, максимум, сотень тисяч людей.

І це – якщо не обговорювати можливості того, що війна виявиться затяжною, що необхідність вести вкрай непопулярну війну призведе до чергового закручування гайок, ще сильніше погіршуючи економічне становище.

Закручуванням гайок Лукашенко довів країну до економічного краху та повної залежності від зовнішнього спонсора за рік, але наша країна не має "зовнішнього спонсора", який міг би заповнювати бюджет під час політичної кризи. Наскільки, звичайно, вистачить резервів – але коли згадуєш про резерви, згадуєш про те, яка це невимушена, непотрібна, руйнівна для Росії злочинна війна.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!