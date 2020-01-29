Сколько доходов украинцы задекларировали за год

С начала 2019 года украинцы подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. В общем граждане задекларировали 101 миллиард 800 тысяч гривен.

Задекларированные доходы за 2018 год на 39% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Обратите внимание: В Украине выросла средняя зарплата

Кроме того, выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Сумма превысила 3,4 миллиарда гривен, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

Уровень налоговой культуры граждан повышается,

– подчеркнули в пресс-службе.

Заметим, что рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

Какие зарплаты сейчас в Украине?С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.



Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.



Какие зарплаты в рабочей сфере / Инфографика 24 канала



Самые высокие зарплаты / Инфографика 24 канала