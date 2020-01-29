17:05
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Сколько доходов украинцы задекларировали за год

      37 Читати новину українською
      С начала 2019 года украинцы подали более 638 тысяч деклараций / ua.news

      С начала 2019 года украинцы подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. В общем граждане задекларировали 101 миллиард 800 тысяч гривен.

      Задекларированные доходы за 2018 год на 39% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

      Обратите внимание: В Украине выросла средняя зарплата

      Кроме того, выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Сумма превысила 3,4 миллиарда гривен, что на 46% больше, чем за предыдущий год.

      Уровень налоговой культуры граждан повышается,
      – подчеркнули в пресс-службе.

      Заметим, что рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.

      Какие зарплаты сейчас в Украине?С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.

      Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

      Які зарплати у робітничій сфері інфографіка 24 канал
      Какие зарплаты в рабочей сфере / Инфографика 24 канала

      Найвищі зарплати інфографіка 24 каналу
      Самые высокие зарплаты / Инфографика 24 канала

      Почему упал доллар и что будет дальше: объяснение экономистов
      сегодня
      68492
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Деньги Новости Украины е-декларирование Статистика Зарплата
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Выбор кремлевских чудаков: чем прославился новый вицеспикер ПАСЕ Толстой
      СерпомПо 8
      сегодня , 16:05 Как изменятся цены на проездные билеты в Киеве: инфографика
      Северин Трач 238
      сегодня , 15:35 Почему упал доллар и что будет дальше: объяснение экономистов
      Яніна Ткачук 68492
      сегодня , 15:31 Руководителя Укрзализныци уволили с должности: биография Евгения Кравцова
      1928
      сегодня , 15:00 Можно поздравить Минфин
      Сергій Фурса 211
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук