Сколько доходов украинцы задекларировали за год
С начала 2019 года украинцы подали более 638 тысяч деклараций об имущественном состоянии. В общем граждане задекларировали 101 миллиард 800 тысяч гривен.
Задекларированные доходы за 2018 год на 39% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.
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Кроме того, выросла сумма налога на доходы физических лиц, задекларированная плательщиками к уплате. Сумма превысила 3,4 миллиарда гривен, что на 46% больше, чем за предыдущий год.
Уровень налоговой культуры граждан повышается,
– подчеркнули в пресс-службе.
Заметим, что рост количества поданных деклараций произошел почти во всех регионах Украины, что повлияло и на увеличение налоговых поступлений в бюджет.
Какие зарплаты сейчас в Украине?С 1 января 2020 года "минималка" в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны в час.
Средняя зарплата по Украине сейчас составляет 10 687 гривен. Самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.
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