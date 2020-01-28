В Украине выросла средняя зарплата

Средняя заработная плата в Украине в декабре 2019 года увеличилась на 16% по сравнению с декабрем 2018 года. Теперь она составляет 12 тысяч 264 гривны.

Согласно данным Госстата, самую высокую зарплату насчитали в Киеве. В декабре она составляла 18 тысяч 869 гривен.

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А самую низкую получили в Черниговской области – 8 тысяч 851 гривну. В целом в большинстве областей Украины размер зарплаты колеблется в пределах от 10 до 11 тысяч гривен.



Как менялась средняя зарплата в 2018 – 2019 годах / Фото: Госстат

Наибольшую зарплату получают в сфере финансовой и страховой деятельности – 22 тысячи 198 гривен. А самую низкую – работники здравоохранения и предоставления социальной помощи (8 тысяч 505 гривен), а также те, кто работает в сфере временного размещения и организации питания (7 тысяч 280 гривен).

Что известно о зарплатах в Украине? С 1 января 2020 года минимальная заработная плата в Украине составляет 4 тысячи 723 гривны в месяц или 28,31 гривны за час. А самые высокие средние зарплаты получают украинцы в Мариуполе, Киеве, Днепре, Одессе и Харькове.

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Ранее аналитики подвели итоги за 4 квартал 2019 года. Средняя зарплата в рабочих сферах в Украине составила 10 тысяч 500 гривен.



Какие зарплаты в рабочей сфере / Инфографика 24 канала