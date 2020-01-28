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      В Україні зросла середня зарплата

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      В Україні зросла середня зарплата, – Держстат / unsplash.com

      Середня заробітна плата в Україні у грудні 2019 року збільшилася на 16% у порівнянні з груднем 2018 року. Відтепер вона складає 12 тисяч 264 гривні.

      Згідно з даними Держстату, найвищу зарплату нарахували у Києві. У грудні вона складала 18 тисяч 869 гривень.

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      А найнижчу отримали у Чернігівській області – 8 тисяч 851 гривня. Загалом у більшості областей України розмір зарплати коливається у межах від 10 до 11 тисяч гривень. 


      Як змінювалася середня зарплата у 2018 – 2019 роках / Фото: Держстат

      Найбільшу зарплату отримують у галузі фінансової та страхової діяльності – 22 тисячі 198 гривень. А найнижчу –працівники охорони здоров'я та надання соціальної допомоги (8 тисяч 505 гривень), а також ті, хто працюють у галузі тимчасового розміщування й організації харчування (7 тисяч 280 гривень).

      Що відомо про зарплати в Україні?З 1 січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину. А найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.

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      Раніше аналітики підбили підсумки за 4 квартал 2019 року. Середня зарплата у робітничих сферах в Україні становила 10 тисяч 500 гривень. 


      Які зарплати у робітничій сфері / Інфографіка 24 каналу

      Раніше аналітики підрахували середні зарплати українців робітничих професій за 4 квартал 2019 року. Середня зарплата у цих сферах в Україні становила 10 тисяч 500 гривень.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Гроші Зарплата Мінімальна зарплата
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