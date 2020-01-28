Фриланс и "белые" вакансии: как может измениться закон "О труде"

Ежегодно увеличивается спрос на проектные, сезонные работы, фриланс, но претендентам часто приходится выбирать неофициальное трудоустройство. Проект закона "О труде" удовлетворит запросы и работодателей, и работников.

По данным социологического опроса*, только 42% украинцев сознательные, что регулировать трудовые отношения в Украине пытаются по советским законам.

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Тогда были времена печатных машинок и счетов, из декрета выходили за три месяца, не было ни компьютеров, ни фриланса, ни аутсорса.

Мы продолжаем жить по законам, которые давно не отвечают современным запросам рынка труда.

Есть и данные Госкомстата: только 12,8 млн с 28,5 млн трудоспособных украинцев трудятся официально, почти 3,5 млн согласились на теневую занятость, а количество фрилансеров невозможно сосчитать – они либо работают как ФЛП, либо просто "под честное слово", без гарантий оплаты и социального обеспечения.

За полвека действия советского кодекса законов о труде навыки его обхода развились до уровня рефлексов, особенно в малом и среднем бизнесе.

Конечно, для некоторых действующий КЗоТ сохранил флер советской безопасности, когда воздух был прозрачнее, а будущее – светлее. В современных условиях советские нормы не гарантируют их выполнение, а наоборот – затрудняют регулирование трудовых отношений неэффективной бюрократией, штрафами, ограниченными возможностями трудоустройства. Результат – сокращение "белых" вакансий и уровня заработка.

Предложенный правительством законопроект "О труде" уже наделили противоречивыми эпитетами вроде "либеральный", "рабский", хотя на самом деле он работает на баланс в отношениях работника и работодателя, не наклоняясь ни на один бок. Без предпринимателей не будет рабочих мест, без выгодных условий не будет кому работать.

Работодатель находится в не столь лучшей позиции, как мы привыкли думать. Международный рынок труда предлагает рабочие места, где украинцы могут найти работу за большие деньги. Мы же должны не бояться вводить новые конкурентные отношения наемного работника с работодателем у нас, в Украине.

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По данным упомянутого социологического опроса, 79% респондентов считают, что действующий КЗоТ не соответствует реалиям в области трудоустройства и не регулирует современные формы сотрудничества и режим работы (фриланс, аутсорс, аутстаффинг, гибкий и дистанционный графики), загоняя работодателей и работников в тень.

46% опрошенных беспокоит недостаточная защищенность их трудовых прав.

Что предлагает проект закона "О труде"?

Прежде всего – заключение трудового договора исключительно в письменной форме. Его наличие – это защита ключевой функции наемного труда: получение материального вознаграждения.

Различные формы срочных трудовых договоров позволят трудоустроиться работникам, которые до сих пор не могли реализовать свое право на легальную работу из-за законодательных преград. Проект предлагает закреплять права и обязанности сторон только письменно в индивидуальном трудовом соглашении, которое в дальнейшем будет выступать гарантом взаимных обязательств во всех спорных вопросах.

42% респондентов обеспокоены отсутствием официального оформления работников.

Без официального трудоустройства нет базовых социальных гарантий, инструментов защиты прав, возможности отстоять права в соответствии с соглашениями с работодателем, подтвердить доход в дипломатических и кредитных учреждениях.

Самое главное – нету уверенности в статусе работника. Без оформления работодатель всегда может сказать, что никогда не имел с вами дела.

66% считают, что трудовое соглашение улучшит позиции работника в отношениях с работодателем. Письменное трудовое соглашение закрепляет достигнутые на собеседовании договоренности, страхует работника от непредсказуемых сюрпризов. Кроме того, оно защищает социальные гарантии и денежные компенсации работникам.

88% считают недостаточным размер заработной платы.

Цель законопроекта "О труде" – помочь людям не только легче найти работу, но и больше зарабатывать. Быстрое и простое трудоустройство нужно, потому что каждая открытая вакансия – это возможность ее занять.

Сейчас человек неприемлемо долго ищет работу – в среднем 3,5 месяца, так как рынок труда работает медленно. Это потери для экономики и для работника.

Мы хотим уменьшить срок поиска до двух месяцев. Простое трудоустройство, рост числа легальных рабочих мест выводят из тени профессиональные кадры, которые повышают конкуренцию за работника на рынке и, соответственно, уровень оплаты.

За годы независимости мы мало уделяли внимания социально-экономическим правам, которые являются производными от права на достойную жизнь. Одним из них является право на труд, поэтому время гарантировать его не только на бумаге, а принять реальный рыночный конкурентный документ, который даст новые возможности желающим и способным работать.

Источник: Экономическая правда

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