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      Скільки грошей українці "подарували" Порошенку на розкішні авто

      Право на правду 247 Читати новину українською

      Нещодавно в Україні ввели воєнний стан і є вже перші результати. Влада, очевидно з метою підвищення обороноздатності почала закупівлю імпортної бронетехніки. Щоправда, йдеться не про танки чи бронетранспортери, а про два супердорогі броньовані Mercedes для Адміністрації президента України.

      Як дізналося видання "Наші гроші", на ці лімузини витратять 42 мільйони гривень. Тобто, кожен Mercedes для президента коштує неймовірну суму в 750 тисяч доларів. Так дорого, оскільки вони обладнані за останнім словом техніки та оздоблені за найвищими стандартами розкоші. Там дорогий шкіряний салон, бездротові зарядки для мобільних телефонів, вставки з коштовної деревини й ще чимало чого.

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      Закупівлею займається Державне управління справами (ДУС), або в народі більш відоме як ДУСя. Це колосальне відомство, яке має задовольняти всі потреби службовців найвищого рангу. ДУСю було створено ще в часи Президента Кучми, але розрослась ця структура до неймовірних розмірів в часи Януковича. Коли їй під контроль були передані санаторії, резиденції та різні державні підприємства. Нині там є велика автобаза, яка обслуговує понад сотню машин для вищих чиновників, зокрема і президента. 

      порошенко
      Mercedes-Benz S-600

      В це відомство також входять готелі, бази відпочинку, пансіонати, закриті спецлікарні, дитячий садочок і навіть свої аптеки. І це ще не все. Для побутового обслуговування вищих чиновників, в ДУСі існують власні жеки, будівельна компанія і навіть лікеро-горілчаний завод в Житомирі.

      Але, крім побуту можновладців, не забувають там і про духовність, а тому Державне управління справами також володіє столичним палацом мистецтв "Україна", "Мистецьким арсеналом" і навіть ансамблем "Київські солісти". І всі ці справи українських чиновників коштують нам, як платникам податків майже два мільярди гривень на рік. Саме стільки ми платимо за утримання ДУСі. Зрозуміло, що громадськість не раз і не два вимагала ліквідувати ДУС, а його майно розпродати.

      І ви не повірите, Президент Порошенко після приходу до влади рішуче обіцяв скоротити витрати своєї адміністрації й Державного управління справами. Бо, мовляв, іде війна, грошей на армію не вистачає, а чиновники мають подати приклад ощадливого ставлення до витрачання бюджетних коштів.

      Ба більше, призначений після Майдану керівником Державного управління справами фаворит президента – Сергій Березенко, коли прийшов у відомство, схопився за голову. З його слів, виявилося, що в ДУСі в епоху Януковича склалися масштабні корупційні схеми, коли державне майно, наприклад, дачі в Пущі-Водиці чи "Конча-Заспі" здавалися в оренду і бюджет від того нічого не отримував. Оскільки всі прибутки розпихувалися по кишенях чиновників управління справами. 

      березенко
      Сергій Березенко

      А підприємства, які входять до ДУС, генерували здебільшого лише збиток, який покривався коштом бюджету, тобто з наших з вами кишень. Ну і як розібрався улюбленець президента Сергій Березенко з цими проблемами Державного управління справами Зрештою, він так і не продав жодного об'єкта з власності ДУС, і не скоротив витрати цього державного монстра. Натомість, дружина Березенка відкрила садочок для дітей еліти на території підпорядкованому ДУС дачного комплексу "Конча-Заспа".

      І хоч комплекс цей державний, садочок цілком приватний і дає непоганий дохід, оскільки державне приміщення здається дружині впливового політика за символічні гроші. Але це ще не всі спокуси, яким піддався Березенко, керуючи Державним управлінням справами.

      Як з'ясував мій колега Максим Опанасенко, після того, як Березенко залишив посаду керівника ДУСі та обрався у Верховну Раду, виявилося, що з власності державного підприємства "Преса України" зникло цілих сім гектарів землі. Це підприємство "Преса України" теж входить в структуру ДУС, і розташоване в Києві. І саме під керівництвом Березенка, підприємство відмовилось від такого величезного шматка землі на користь приватного забудовника.

      Ось так закінчилися благі наміри президента та його оточення зменшити витрати на своє утримання, ліквідувати Державне управління справами та заощадити кошти платників податків. І витрати не скоротили, ще й самі озолотилися.

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      Ось, яка ми, виявляється, багата країна. А можливо, війна вже скінчилась? І тому ми можемо вже дозволити собі такі витрати? Можливо нам більше не треба віддавати чималі зовнішні борги? І у нас уже щедро профінансовані пенсії, медицина та освіта? Можливо, щось знає таке президент? І скоро нам всім про це скаже? Дізнаємось про це незабаром.

      Автор: Дмитрий Гнап
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Видеоблоги Коррупция Деньги Транспорт Авто Право на правду
      Источник: 24 канал
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