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      Сколько денег держит "в руках" каждый украинец – в среднем: данные НБУ

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      Сколько наличных в обращении в Украине / Иллюстративное фото (pixabay)

      Наличными в обращении в Украине есть 425 миллиардов гривен – это данные по состоянию на 1 января 2020 года. Причем в среднем на каждого украинца приходится по 70 банкнот и 182 монеты.

      Среди 425 миллиардов гривен, которые есть в наличном обращении в Украине, 2,6 миллиарда приходится на монеты. Об этом пресс-служба Национального банка рассказала на своей странице в фейсбуке. 

      Обратите внимание: С 25 февраля НБУ введет обновленную банкноту 200 гривен

      В НБУ говорят, что на 1 января 2020 наличности в Украине на 6,2% больше, чем на начало 2019 (тогда было 400,1 миллиарда гривен).

      Меньше стало только монет – аж на 41%. Причина в том, что Нацбанк изымал из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек, а еще приостановил выдачу монет по 25 копеек.

      • Всего монет имеем 13,4 миллиарда штук, а банкнот – 2,9 миллиарда штук.

      В среднем на одного украинца приходится 70 банкнот и 182 монеты (считаются и копейки, и монеты номиналом 1, 2 и 5 гривен). 

      Которых номиналов гривен и монет – больше всего, а каких – меньше

      • Больше всего по количеству среди наличных является банкнота номиналом в 200 гривен: 23,4% от всех.
        На втором месте банкнота в 1 гривну. 
      • Наибольшее количество монет в Украине – по 10 копеек: 28,9% от всех.
        На втором месте монета в 1 гривну. 

      Банкнот наивысшего номинала в 1000 гривен (в обращении с 25 октября 2019) имеем уже 4 миллиона штук. Но это – наименьшее количество банкнот из всех. Монет же меньше всего номиналом в 5 гривен. 

      НБУ
      Статистика по количеству наличных / НБУ

      Если взять данные из электронной переписи населения о том, что в Украине живут 37 миллионов 289 тысяч человек и разделить 425 миллиардов наличности, которые находятся в обращении, то получается, что каждый украинец в среднем имеет 11 тысяч 397 гривен. 

      Депозиты, золото, недвижимость, ОВГЗ: куда выгоднее вкладывать деньги в 2020 году – читайте в материале 24 канала. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Статистика Гривна Деньги Наличные НБУ Новости Украины
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