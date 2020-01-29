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      Скільки грошей має "у руках" кожен українець – у середньому: дані НБУ

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      Скільки готівки є в обігу в Україні / Ілюстративне фото (pixabay)

      Готівкою в обігу в Україні є 425 мільярдів гривень – це дані станом на 1 січня 2020 року. Причому у середньому на кожного українця припадає по 70 банкнот та 182 монети.

      Серед 425 мільярдів гривень, які є в готівковому обігу в Україні, 2,6 мільярда припадає на монети. Про це пресслужба Національного банку розповіла на своїй сторінці у фейсбуці. 

      Зверніть увагу: З 25 лютого НБУ введе оновлену банкноту 200 гривень

      У НБУ кажуть, що на 1 січня 2020 року готівки в Україні на 6,2% більше, ніж на початок 2019 року (тоді було 400,1 мільярда гривень).

      Менше стало тільки монет – аж на 41%. Причина в тому, що Нацбанк вилучав з обігу монети 1, 2 та 5 копійок, а ще припинив видачу монет по 25 копійок.

      • Усього монет маємо 13,4 мільярда штук, а банкнот – 2,9 мільярда штук.

      У середньому на одного українця припадає 70 банкнот та 182 монет (рахуються і копійки, і монети номіналом 1, 2 та 5 гривень). 

      Яких номіналів гривень та монет – найбільше, а яких – найменше

      • Найбільше за кількістю у готівці є банкнота номіналом у 200 гривень: 23,4% від усіх.
        На другому місці банкнота в 1 гривню. 
      • Найбільша кількість монет в Україні – по 10 копійок: 28,9% від усіх.
        На другому місці монета в 1 гривню. 

      Банкнот найвищого номіналу в 1000 гривень (в обігу з 25 жовтня 2019 року) маємо вже 4 мільйони штук. Але це – найменша кількість банкнот серед усіх. Найменше ж монет номіналом у 5 гривень. 

      НБУ
      Статистика щодо кількості готівки / НБУ

      Якщо взяти відомості з електронного перепису населення про те, що в Україні мешкають 37 мільйонів 289 тисяч людей, і розділити 425 мільярдів готівки, які є в обігу, то виходить, що кожен українець у середньому має 11 тисяч 397 гривень. 

      Депозити, золото, нерухомість, ОВДП: куди вигідніше вкладати гроші у 2020 році – читайте у матеріалі 24 каналу. 

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України НБУ Готівка Гроші Гривня Статистика
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