Склады боеприпасов, ПВО и живая сила: ВСУ снова "прошлись" по оккупантам

21 мая и в ночь на 22 мая Силы обороны Украины нанесли поражение ряду важных объектов российских оккупантов. Враг понес потери.

В частности, поражен зенитный ракетный комплекс "Оса" оккупантов в городе Донецк.

Кроме того, поражены командно-наблюдательные пункты противника в Новопетриковке Донецкой области и Теткино Курской области России, пункт управления подразделения в районе Воскресенки Днепропетровской области, а также узел связи противника в Верхнем Токмаке Втором Запорожской области.

Среди прочего наши воины били по пунктам управления БпЛА противника в Селидово, Малиновке и Веселом в Донецкой области.