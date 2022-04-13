Согласно информации, легиону прислали фото учетно-послужной карты из личного дела военнослужащего.

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"Военнослужащий только что прибыл из командировки в Сирию. Однако его уже спланировали отправить в Украину для участия в Специальной военной операции. На что он ответил отказом", – сообщили в легионе "Свобода России".



Личное дело российского военного / Фото Легион "Свобода России"

Известно, что сейчас его отправили в отпуск, после которого он будет исключен из рядов ВС РФ. Кроме того, всех ждут репрессии и гонения за отказ воевать.

"Мы призываем всех военнослужащих армии России, которых собираются отправлять или уже отправили на войну с Украиной, переходить к нам в легион "Свобода России" для свержения путинского режима. Мы обязательно освободим нашу Россию от Путина", – отметили в легионе.