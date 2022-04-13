Згідно з інформацією, легіону надіслали фото обліково-послужної картки з особистої справи військовослужбовця.

Важливо Українські десантники знищили колону російської техніки разом з керівним складом БТГр

"Військовослужбовець щойно прибув із відрядження до Сирії. Проте його вже спланували відправити до України для участі у Спеціальній військовій операції. На що він відповів відмовою", – повідомили в легіоні "Свобода Росії".



Особиста справа російського військового / Фото Легион "Свобода России"

Відомо, що зараз його відправили у відпустку, після якої він буде виключений із лав ЗС РФ. Крім того, усіх чекають репресії та гоніння за відмову воювати.

"Ми закликаємо всіх військовослужбовців армії Росії, яких збираються відправляти чи вже відправили на війну з Україною, переходити до нас у легіон "Свобода Росії" для повалення путінського режиму. Ми обов'язково звільнимо нашу Росію від Путіна", – зазначили в легіоні.

Зверніть увагу – Втрати ворога станом на 13 квітня: дивіться відео