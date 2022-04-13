Про це повідомили у Командуванні ДШВ ЗСУ на офіційній сторінці у фейсбуці. Серед того, що залишилось від колони, були знайдені службові документи окупантів та цинічні матеріали пропагандистського характеру.

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Українські десантники знищили чергову російську колону техніки

В одному з районів виконання завдань (де саме – не уточнюється), підрозділом Десантно-штурмових військ ЗСУ разом з побратимами з інших підрозділів 13 квітня знищено колону техніки окупантів.

Зокрема, був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201-ї військової бази Центрального військового округу ЗС Росії,

– зазначили у Командуванні ДШВ ЗСУ.

Десантники знайшли службову документацію окупантів та цинічні пропагандистські матеріали, зокрема "довідник" під назвою "Вся правда о преступлениях Украины на Донбассе".

Пропагандистські матеріали окупантів / Фото Командування ДШВ ЗСУ

Службові документи окупантів / Фото Командування ДШВ ЗСУ

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