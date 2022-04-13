Об этом сообщили в Командовании ДШВ ВСУ на официальной странице в фейсбуке. Среди того что осталось от колонны были найдены служебные документы оккупантов и циничные материалы пропагандистского характера.
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Украинские десантники уничтожили очередную российскую колонну техники
В одном из районов выполнения задач (где именно – не уточняется), подразделением Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе с собратьями из других подразделений 13 апреля уничтожена колонна техники оккупантов.
В частности, был уничтожен передвижной пункт управления с руководящим составом 4-й батальонной тактической группы (оперативного подчинения) 201-й военной базы Центрального военного округа ВС России,
отметили в Командовании ДШВ ВСУ.
Десантники нашли служебную документацию оккупантов и циничные пропагандистские материалы, в частности "справочник" под названием "Вся правда о преступлениях Украины на Донбассе".
Пропагандистские материалы оккупантов / Фото Командование ДШВ ВСУ
Служебные документы оккупантов / Фото Командование ДШВ ВСУ
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