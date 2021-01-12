Сделать прививку от коронавируса в декабре 2020 года были готовы 65% американцев. Количество демократов, готовых вакцинироваться, выросло, зато желающих среди республиканцев стало меньше.

Сколько жителей США готовы сделать прививку от COVID-19

О готовности американцев вакцинироваться свидетельствуют результаты опроса Института Гэллапа.

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Согласно им, в декабре 2020 года сделать прививку вакциной, одобренной Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами, если бы она была доступна бесплатно, были готовы 65% американцев.

Для сравнения: в ноябре вакцинироваться хотели 63% опрошенных.

Как отличают мнения демократов и республиканцев

доля демократов, готовых сделать прививку, выросла на 8% и составляет 83%;

зато среди республиканцев, наоборот, количество желающих вакцинироваться уменьшилось на 5% – до 45%.

Как меняется отношение в зависимости от возраста

Люди старшего возраста больше заинтересованы в прививке, чем молодое поколение. В частности, среди людей в возрасте за 65 лет готовы вакцинироваться 74%.

Что известно об опросе? Его провели по 15 декабря 2020 по 3 января 2021. Иститут Гэллапа опросил более 3 тысяч совершеннолетних американцев.

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