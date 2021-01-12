Зробити щеплення від коронавірусу у грудні 2020 року були готові 65% американців. Кількість демократів, готових вакцинуватися, зросла, натомість охочих серед республіканців стало менше.

Скільки жителів США готові зробити щеплення від COVID-19

Про готовність американців вакцинуватися свідчать результати опитування Інституту Геллапа.

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Відповідно до них, у грудні 2020 року зробити щеплення вакциною, схваленою Управлінням із санітарного нагляду за харчовими продуктами й медикаментами, якщо б вона була доступна безкоштовно, були готові 65% американців.

Для порівняння: у листопаді вакцинуватися хотіли 63% опитаних.

Як відрізняють думки демократів та республіканців

частка демократів, готових зробити щеплення, зросла на 8% і становить 83%;

готових зробити щеплення, зросла на 8% і становить натомість серед республіканців, навпаки, кількість охочих вакцинуватися зменшилася на 5% – до 45%.

Як змінюється ставлення залежно від віку

Люди старшого віку більше зацікавленні у щепленні, ніж молоде покоління. Зокрема, серед людей віком за 65 років готові вакцинуватися 74%.

Що відомо про опитування? Його провели з 15 грудня 2020 по 3 січня 2021. Іститут Геллапа опитав понад 3 тисячі повнолітніх американців.

Більше про вакцини від коронавірусу, їхню ефективність, побічну дію, закупівлі читайте за посиланням.