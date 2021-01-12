Скільки американців готові вакцинуватися від COVID-19: результати опитування
Зробити щеплення від коронавірусу у грудні 2020 року були готові 65% американців. Кількість демократів, готових вакцинуватися, зросла, натомість охочих серед республіканців стало менше.
Скільки жителів США готові зробити щеплення від COVID-19
Про готовність американців вакцинуватися свідчать результати опитування Інституту Геллапа.
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Відповідно до них, у грудні 2020 року зробити щеплення вакциною, схваленою Управлінням із санітарного нагляду за харчовими продуктами й медикаментами, якщо б вона була доступна безкоштовно, були готові 65% американців.
Для порівняння: у листопаді вакцинуватися хотіли 63% опитаних.
Як відрізняють думки демократів та республіканців
- частка демократів, готових зробити щеплення, зросла на 8% і становить 83%;
- натомість серед республіканців, навпаки, кількість охочих вакцинуватися зменшилася на 5% – до 45%.
Як змінюється ставлення залежно від віку
Люди старшого віку більше зацікавленні у щепленні, ніж молоде покоління. Зокрема, серед людей віком за 65 років готові вакцинуватися 74%.
Що відомо про опитування?Його провели з 15 грудня 2020 по 3 січня 2021. Іститут Геллапа опитав понад 3 тисячі повнолітніх американців.
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