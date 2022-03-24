Исследование провел Королевский институт международных отношений, больше известный как Chatham House. Результаты свидетельствуют, что лишь 3% белорусов готовы воевать против Украины.

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Готовность воевать против Украины

25% респондентов считают, что Беларусь должна быть нейтральной страной, а войска других стран вообще не должны находиться на ее территории.

Примерно столько же (28%) выступают за поддержку России, но без вступления в военный конфликт войск.

При этом в целом 20% белорусов хотят, чтобы Беларусь поддержала Украину.

Вообще идея участия в войне очень не популярна даже среди сторонников Лукашенко.

Отношение к размещению российских войск

Присутствие российских войск в Беларуси не воспринимается однозначно, но большинство белорусов не поддерживает присутствие российских войск в стране. Сторонники правительства поддерживают присутствие российских войск в Беларуси, но даже они не согласны с тем, что это присутствие надо увеличивать.

Менее половины белорусов считают, что страна участвует в военном конфликте, большинство не воспринимает предоставление белорусской территории как участие. Лишь каждый пятый считает Беларусь страной-агрессором.

При этом большинство респондентов против обстрелов Украины с территории Беларуси (67%) и в целом против использования территории Беларуси как плацдарма для войны с Украиной (52%).

Около 80% белорусов выступают против размещения ядерного оружия в Беларуси, лишь 20% респондентов положительно или скорее положительно относятся к этому вопросу.

Отношение к размещению оружия в Беларуси / инфографика Chatham House

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