Дослідження провів Королівський інститут міжнародних відносин, більше відомий як Chatham House. Результати свідчать, що лише 3% білорусів готові воювати проти України.

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Готовність воювати проти України

25% респондентів вважають, що Білорусь має бути нейтральною країною, а війська інших країн взагалі не повинні перебувати на її території.

Приблизно стільки ж (28%) виступають за підтримку Росії, але без вступу у військовий конфлікт їхніх військ.

При цьому загалом 20% білорусів хочуть, щоб Білорусь підтримала Україну.

Взагалі ідея участі у війні дуже непопулярна навіть серед прихильників Лукашенка.

Ставлення до розміщення російських військ

Присутність російських військ у Білорусі не сприймається однозначно, але більшість білорусів не підтримує присутність російських військ у країні. Прихильники уряду підтримують присутність російських військ у Білорусі, але навіть вони не згодні з тим, що цю присутність треба збільшувати.

Менше половини білорусів вважають, що країна бере участь у військовому конфлікті, більшість не сприймає надання білоруської території як участь. Лише кожен п’ятий вважає Білорусь країною-агресором.

При цьому більшість респондентів проти обстрілів України з території Білорусі (67%) і загалом проти використання території Білорусі як плацдарму для війни з Україною (52%).

Близько 80% білорусів виступають проти розміщення ядерної зброї в Білорусі, лише 20% респондентів позитивно чи радше позитивно ставляться до цього питання.



Ставлення до розміщення зброї в Росії / Інфографіка Chatham House

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