С начала июля в Украине утонули 142 человека: как предотвратить печальную статистику
С начала июля в Украине на водоемах погибли 142 человека, среди них 16 детей. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха возле воды и проверяют пляжи на соответствие установленным требованиям.
По состоянию на 19 июля с начала месяца на водоемах Украины погибли 142 человека, из них 16 детей, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Удалось спасти 72 человека, в том числе 14 детей.
Спасатели отмечают, что во время пляжного сезона у них важная задача – обеспечить максимально безопасные условия для пребывания людей возле воды.
Что делают специалисты ГСЧС
- регулярно проводят информационно-разъяснительную работу среди населения;
- проверяют, чтобы пляжи соответствовали требованиям безопасности.
Рекомендации для отдыхающих
- купаться в оборудованных для этого местах;
- не вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
- не прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
- не употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- не допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;
- не нужно подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;
- не подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;
- сопровождать детей при купании.
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