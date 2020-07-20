С начала июля в Украине на водоемах погибли 142 человека, среди них 16 детей. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха возле воды и проверяют пляжи на соответствие установленным требованиям.

По состоянию на 19 июля с начала месяца на водоемах Украины погибли 142 человека, из них 16 детей, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Удалось спасти 72 человека, в том числе 14 детей.

Спасатели отмечают, что во время пляжного сезона у них важная задача – обеспечить максимально безопасные условия для пребывания людей возле воды.

Что делают специалисты ГСЧС

регулярно проводят информационно-разъяснительную работу среди населения;

проверяют, чтобы пляжи соответствовали требованиям безопасности.

Рекомендации для отдыхающих

купаться в оборудованных для этого местах;

не вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

не прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;

не употреблять спиртные напитки до и во время купания;

не допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног;

не нужно подавать ложные сигналы опасности, шутить, дурачиться;

не подплывать близко к плавсредствам, которые идут недалеко от мест купания;

сопровождать детей при купании.

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Обратите внимание! За первый месяц лета в Украине утонули 100 человек.