Від початку липня в Україні на водоймах загинули 142 людей, серед них 16 дітей. Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води та перевіряють пляжі на відповідність встановленим вимогам.

Станом на 19 липня від початку місяця на водоймах України загинули 142 людей, з них 16 дітей, повідомляє пресслужба ДСНС.

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Вдалося врятувати 72 людини, зокрема 14 дітей.

Рятувальники наголошують, що під час пляжного сезону мають важливе завдання – забезпечити максимально безпечні умови для перебування людей поблизу води.

Що роблять фахівці ДСНС

регулярно проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення;

перевіряють, аби пляжі відповідали вимогам безпеки.

Рекомендації для відпочивальників

купатися в облаштованих для цього місцях;

не вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени;

не стрибати у воду з човнів, катерів, споруд не призначених для цього;

не вживати спиртні напої до та під час купання;

не допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з обмеженням руху рук і ніг;

не потрібно подавати помилкові сигнали небезпеки, жартувати, пустувати;

не підпливати близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання;

супроводжувати дітей при купанні.

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