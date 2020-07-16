С 2014 года в Украине задумали грандиозную судебную реформу, которая должна была приблизить страну к европейским стандартам. Говорится о люстрации. Однако сейчас те, кого люстрировали, возвращаются на занимаемые должности и могут отсуживать компенсации у государства.

На заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности генеральный прокурорк Ирина Венедиктова заявила, что 1006 дел находится в судах по искам бывших работников органов прокуратуры. Об этом сообщает 24 канал.

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Из них 676 касаются восстановления на работе в Офисе генпрокурора. Еще 315 – о восстановлении прокуроров региональных прокуратур.

Кроме этого, 15 дел – о признании противоправными и отмене нормативно-правовых актов генпрокурора.

В Офисе генпрокурора 315 дел о восстановлении люстрированных прокуроров региональных прокуратур / Скриншот с видео

По словам прокурора, это не только восстановление на работе, но и возмещение морального вреда, непосредственно обязательства совершить определенные действия, взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Сейчас уже ориентировочно 60 исков бывших работников органов прокуратуры удовлетворены. "Полюстрированным" прокурорам государство должно оплатить 50 миллионов гривен.

Изменения в закон о люстрации: что известно

По решению ЕСПЧ, люстрация в Украине нарушила права человека. Чтобы исправить ситуацию, в правительстве разработали изменения в закон "Об очистке власти". В частности, говорится о создании люстрационной комиссии, которая будет рассматривать жалобы люстрированных лиц и либо возобновлять их в должностях, либо выплачивать компенсации, либо же оставлять все, как есть.

Кроме этого, глава Минюста Денис Малюська заявил, что в министерстве предложили отменить люстрацию экс-чиновникив Компартии и тех, которые работали во времена Советского Союза. Поскольку с тех пор прошло много времени, а люстрировать их на 10 лет неактуально и необоснованно.