З 2014 року в Україні задумали грандіозну судову реформу, яка б мала наблизити країну до європейських стандартів. Мовиться про люстрацію. Однак зараз ті, кого люстрували, повертаються на займані посади і можуть відсуджувати компенсації у держави.

На засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що 1006 справ перебуває у судах за позовами колишніх працівників органів прокуратури. Про це повідомляє 24 канал.

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З них 676 стосуються поновлення на роботі в Офісі генпрокурора. Ще 315 – про поновлення прокурорів регіональних прокуратур.

Крім цього, 15 справ – щодо визнання протиправними та скасування нормативно-правових актів генпрокурора.



В Офісі генпрокурора 315 справ щодо поновлення люстрованих прокурорів регіональних прокуратур / Скриншот з відео

За словами прокурорки, це не тільки поновлення на роботі, а й відшкодування моральної шкоди, безпосередньо зобов’язання вчинити певні дії, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Наразі вже орієнтовно 60 позовів колишніх працівників органів прокуратури задоволені. "Полюстрованим" прокурорам держава повинна сплатити 50 мільйонів гривень.

Зміни до закону про люстрацію: що відомо

За рішенням ЄСПЛ, люстрація в Україні порушила права людини. Щоб виправити ситуацію, в уряді розробили зміни до закону "Про очищення влади". Зокрема, мовиться про створення люстраційної комісії, яка буде розглядати скарги люстрованих осіб і або поновлювати їх на посадах, або виплачувати компенсації, або ж залишати все, як є.

Крім цього, глава Мін'юсту Денис Малюська заявив, що в міністерстві запропонували скасувати люстрацію ексчиновників Компартії і тих, які працювали за часів Радянського Союзу. Оскільки з того часу минуло багато часу, а люструвати їх на 10 років неактуально та необґрунтовано.