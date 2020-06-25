В Міністерстві юстиції 24 червня запропонували скасувати люстрацію ексчиновників Компартії і тих, які працювали за часів Радянського Союзу. В уряді хочуть застосовувати індивідуальний підхід для люстрації держслужбовців.

Цю заяву озвучив глава Мін'юсту Денис Малюська під час виступу в Конституційному суді щодо закону про очищення влади. Про це повідомляє 24 канал.

До теми Закон про люстрацію змінять: чи люстровані чиновники зможуть поновитися – коментар Малюськи

Як у Мін'юсті хочуть змінити закон про очищення влади

Міністерство хоче розділити категорії в законі на три групи.

Люстрація чиновників Компартії і тих, які працювали за часів СРСР. На думку Малюськи з того часу минуло багато часу, а люструвати їх на 10 років неактуально та необґрунтовано. За словами міністра, баланс інтересів порушено, є втручання держави у приватне життя.

Вони не мають бути за жодних підстав люстрованими, жодного державно-публічного інтересу тут немає,

– сказав Малюська.

Під "автоматичною люстрацією" залишать топчиновників, членів уряду і керівників адміністрації президента – тобто тих осіб, які "з вірогідністю 99,9% впливали на формування державної політики в той час".

До решти люстрованих чиновників, на думку Малюськи, слід застосовувати індивідуальний підхід.

Що може передбачати новий законопроєкт про люстрацію

Глава Мін'юсту наголосив, що в новому законі передбачать створення спецкомісій.

Вони в індивідуальному порядку переглядатимуть скарги люстрованих осіб і встановлюватимуть в кожному конкретному випадку, як той чи інший чиновник здійснював небезпечні для держави дії. Мовиться про загрозу безпеці чи правопорядку України.

Дивіться відео виступу Малюськи в Конституційному суді: