Люстрація в Україні, за рішенням ЄСПЛ, порушила права людини. Щоб виправити ситуацію, в уряді розробили зміни до закону "Про очищення влади". Зокрема, мовиться про створення люстраційної комісії, яка буде розглядати скарги люстрованих осіб і або поновлювати їх на посадах, або виплачувати компенсації, або ж залишати все, як є.

Очільник Мін'юсту Денис Малюська 17 червня на пресконференції прокоментував рішення Європейського суду з прав людини щодо українського закону про люстрацію. Про це розповіли в УНІАН.

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Коротко про рішення ЄСПЛ щодо люстрації

17 жовтня 2019 року ЄСПЛ (Європейський суд із прав людини) у справі "Полях та інші проти України" опублікував рішення щодо скарги на Україну п'ятьох службовців. Суд постановив таке:

Люстрація за законом "Про очищення влади" порушила права скаржників.

Україна повинна виплатити кожному з них по 5 тисяч євро компенсації за моральну шкоду, і окремо компенсувати цим особами судові витрати.

Апеляцію Мін'юсту суд у 2020 році відхилив.

Як буде діяти Україна з огляду на рішення ЄСПЛ

Про виконання рішень ЄСПЛ

Міністр Малюська повідомив, що Україна буде виконувати рішення Європейського суду. А саме:

Виплатить компенсацію тим, хто виграв у ЄСПЛ.

Приведе українське законодавство у відповідність до вимог конвенції про права людини.

Про зміни до закону про люстрацію

За словами очільника Мін'юсту, вже готовий проєкт змін до закону "Про очищення влади". Його розгляне спершу уряд, а приблизно за тиждень – парламент.

Ці зміни до закону про люстрацію передбачають таке:

Буде створено люстраційну комісію, яка розглядатиме заяви люстрованих осіб.

яка розглядатиме заяви люстрованих осіб. Тих людей, щодо яких ЄСПЛ дав висновок про недоцільність люстрації, або поновлять на посадах, або вони отримають компенсацію за завдану шкоду.

за завдану шкоду. Частина люстрованих – "топ-посадовці часів Януковича та члени уряду періоду його президентства" – такими й залишаться.

та члени уряду періоду його президентства" – такими й залишаться. Але будуть і такі, щодо яких "люстрація буде точно скасована": це, наприклад, посадовці часів УРСР. Люстрація чиновників радянського часу наразі не актуальна, адже вони зараз навряд чи підуть на держслужбу.

Зауважимо, ці зміни до закону можуть бути прийняті Радою хіба аж восени. І вже " з 2021 року за найоптимістичнішим сценарієм комісія почне перегляд справ люстрованих осіб".