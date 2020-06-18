Закон про люстрацію змінять: чи люстровані чиновники зможуть поновитися – коментар Малюськи
Люстрація в Україні, за рішенням ЄСПЛ, порушила права людини. Щоб виправити ситуацію, в уряді розробили зміни до закону "Про очищення влади". Зокрема, мовиться про створення люстраційної комісії, яка буде розглядати скарги люстрованих осіб і або поновлювати їх на посадах, або виплачувати компенсації, або ж залишати все, як є.
Очільник Мін'юсту Денис Малюська 17 червня на пресконференції прокоментував рішення Європейського суду з прав людини щодо українського закону про люстрацію. Про це розповіли в УНІАН.
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Коротко про рішення ЄСПЛ щодо люстрації
17 жовтня 2019 року ЄСПЛ (Європейський суд із прав людини) у справі "Полях та інші проти України" опублікував рішення щодо скарги на Україну п'ятьох службовців. Суд постановив таке:
- Люстрація за законом "Про очищення влади" порушила права скаржників.
- Україна повинна виплатити кожному з них по 5 тисяч євро компенсації за моральну шкоду, і окремо компенсувати цим особами судові витрати.
- Апеляцію Мін'юсту суд у 2020 році відхилив.
Як буде діяти Україна з огляду на рішення ЄСПЛ
Про виконання рішень ЄСПЛ
Міністр Малюська повідомив, що Україна буде виконувати рішення Європейського суду. А саме:
- Виплатить компенсацію тим, хто виграв у ЄСПЛ.
- Приведе українське законодавство у відповідність до вимог конвенції про права людини.
Про зміни до закону про люстрацію
За словами очільника Мін'юсту, вже готовий проєкт змін до закону "Про очищення влади". Його розгляне спершу уряд, а приблизно за тиждень – парламент.
Ці зміни до закону про люстрацію передбачають таке:
- Буде створено люстраційну комісію, яка розглядатиме заяви люстрованих осіб.
- Тих людей, щодо яких ЄСПЛ дав висновок про недоцільність люстрації, або поновлять на посадах, або вони отримають компенсацію за завдану шкоду.
- Частина люстрованих – "топ-посадовці часів Януковича та члени уряду періоду його президентства" – такими й залишаться.
- Але будуть і такі, щодо яких "люстрація буде точно скасована": це, наприклад, посадовці часів УРСР. Люстрація чиновників радянського часу наразі не актуальна, адже вони зараз навряд чи підуть на держслужбу.