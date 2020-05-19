Янукович вже 6 років переховується у Росії: коли закінчується термін його притулку
Скандальний президент Віктор Янукович втік з України в Росію ще у лютому 2014 року. Згодом країна-агресор надала йому тимчасовий притулок, термін дії якого закінчується у жовтні 2020 року. При цьому Росія все одно відмовляє українській стороні під вручення процесуальних документів "легітимному".
До коли Янукович може перебувати в Росії
Печерський районний суд Києва 12 травня заочно заарештував на 2 місяці без права внесення застави колишнього президента України Віктора Януковича у справі розстрілів на Майдані.
ЦІкаво Героїчна боротьба Януковича з вінком: десята річниця курйозу – незабутнє відео
У тексті судового визначення вказано, що Янукович переховується в Росії та отримав там притулок. Востаннє Міграційна служба Росії продовжила термін дії тимчасового притулку експрезиденту до 26 жовтня 2020 року, передає РБК-Україна.
У рішенні суду також зазначається, що Генпрокуратура Росії відмовила Україні на всі прохання про вручення процесуальних документів у справі Януковича. Сам колишній глава держави оголошений в міжнародний розшук ще з 29 травня 2019 року.
Справи проти Януковича в Україні:
Колишнього президента-втікача визнали винними у таких злочинах:
- у державній зраді;
- у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України;
- в пособництві у веденні агресивної війни;
- в узурпації влади;
- у розстрілах на Майдані.
Що відомо про екстрадицію Януковича з Росії:
- Офіс Генпрокурора 5 травня 2020 року повідомив, що рішення про заочний арешт Януковича в Україні дозволяють поновити процедуру його екстрадиції з Росії.
- Що цікаво, Росія офіційно відмовила Україні в екстрадиції Януковича ще у травні 2016 року, коли суд розглядав справу про державну зраду.
- Якщо президент-утікач вирішить повернутись до України, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці. Зауважимо, прокурори просили йому 15 років ув’язнення, однак колишній президент отримав пом'якшення покарання під впливом представників російської влади.
- Підставою для судового процесу стало те, що під час Майдану в 2014 році Янукович звернувся по "допомогу" до глави Кремля Володимира Путіна. Зокрема, попросив його застосувати війська для "відновлення законності" в Україні. Такі слова експрезидента пролунали після того, як він втік до Росії.
- Після втечі з країни в 2014 році колишній президент України проживає на території РФ. Там йому кілька разів продовжували термін тимчасового притулку.