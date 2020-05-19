Янукович вже 6 років переховується у Росії: коли закінчується термін його притулку

Скандальний президент Віктор Янукович втік з України в Росію ще у лютому 2014 року. Згодом країна-агресор надала йому тимчасовий притулок, термін дії якого закінчується у жовтні 2020 року. При цьому Росія все одно відмовляє українській стороні під вручення процесуальних документів "легітимному".

До коли Янукович може перебувати в Росії

Печерський районний суд Києва 12 травня заочно заарештував на 2 місяці без права внесення застави колишнього президента України Віктора Януковича у справі розстрілів на Майдані.

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У тексті судового визначення вказано, що Янукович переховується в Росії та отримав там притулок. Востаннє Міграційна служба Росії продовжила термін дії тимчасового притулку експрезиденту до 26 жовтня 2020 року, передає РБК-Україна.

У рішенні суду також зазначається, що Генпрокуратура Росії відмовила Україні на всі прохання про вручення процесуальних документів у справі Януковича. Сам колишній глава держави оголошений в міжнародний розшук ще з 29 травня 2019 року.

Справи проти Януковича в Україні:

Колишнього президента-втікача визнали винними у таких злочинах:

у державній зраді;

у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України;

в пособництві у веденні агресивної війни;

в узурпації влади;

у розстрілах на Майдані.

Що відомо про екстрадицію Януковича з Росії: