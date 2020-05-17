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Героїчна боротьба Януковича з вінком: десята річниця курйозу – незабутнє відео

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Янукович і вінок - відео падіння вінка на Януковича
Вінок і Янукович / УП

Рівно 10 років минуло з того часу, коли траурний вінок несподівано звалився на голову експрезиденту-втікачу Віктору Януковичу. Це сталося в далекому 2010 році під час покладання квітів до пам'ятника Невідомому солдату в Києві.

17 травня 2010 року на Віктора Януковича впав ялиновий вінок. Він був зірваний зі стійки поривом вітру. 24 канал вирішив знову пригадати цю історію та відтворити її в деталях.

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Як сталося, що вінок впав на Януковича: хронологія

  • Курйозний інцидент трапився під час церемонії покладання вінків разом з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим.
  • Коли Янукович підійшов до свого вінка – той раптом відірвався і полетів на експрезидента. Він протягом декількох секунд самостійно намагався боротися з вінком. Згодом до цього приєдналися охоронці Януковича і врятували його.
  • До слова, вінок, що стояв навпроти Медведєва був незворушним, а сам російський експрезидент вдав, що не помітив халепи, в яку вскович Янукович.
  • Цікаво, що співробітники пресслужби Януковича намагалися тоді змусити журналістів видалити відео "атаки".

Зверніть увагу! 9 липня Віктору Януковичу виповниться 70 років. Вже сьомий рік поспіль йому доводиться відзначати свої уродини, переховуючись у Росії від українського правосуддя за злочини, скоєні під час свого правління.

Янукович і вінок: згадуємо курйозне відео

 

Автор: Северин Трач
Теги: Віктор Янукович Курйозні новини
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