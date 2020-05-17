Героическая борьба Януковича с венком: сегодня десятая годовщина курьеза – незабываемое видео
Ровно 10 лет прошло с того времени, когда траурный венок неожиданно рухнул на голову беглому экс-президенту Виктору Януковичу. Это произошло в далеком 2010 году во время возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Киеве.
17 травня 2010 року на Віктора Януковича впав ялиновий вінок. Він був зірваний зі стійки поривом вітру. 24 канал вирішив знову пригадати цю історію та відтворити її в деталях.
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Як сталося, що вінок впав на Януковича: хронологія
- Курйозний інцидент трапився під час церемонії покладання вінків разом з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим.
- Коли Янукович підійшов до свого вінка – той раптом відірвався і полетів на експрезидента. Він протягом декількох секунд самостійно намагався боротися з вінком. Згодом до цього приєдналися охоронці Януковича і врятували його.
- До слова, вінок, що стояв навпроти Медведєва був незворушним, а сам російський експрезидент вдав, що не помітив халепи, в яку вскович Янукович.
- Цікаво, що співробітники пресслужби Януковича намагалися тоді змусити журналістів видалити відео "атаки".
Зверніть увагу! 9 липня Віктору Януковичу виповниться 70 років. Вже сьомий рік поспіль йому доводиться відзначати свої уродини, переховуючись у Росії від українського правосуддя за злочини, скоєні під час свого правління.
Янукович і вінок: згадуємо курйозне відео
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