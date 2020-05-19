Янукович уже 6 лет скрывается в России: когда истекает срок его убежища

Скандальный президент Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию еще в феврале 2014 года. Впоследствии страна-агрессор предоставила ему временное убежище, срок действия которого истекает в октябре 2020 года. При этом Россия все равно отказывает украинской стороне во вручении процессуальных документов "легитимному".

До какого времени Янукович может находиться в России

Печерский районный суд Киева 12 мая заочно арестовал на 2 месяца без права внесения залога бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле расстрелов на Майдане.

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В тексте судебного определения указано, что Янукович скрывается в России и получил там убежище. Последний раз Миграционная служба России продлила срок действия временного убежища экс-президенту до 26 октября 2020 года, передает РБК-Украина.

В решении суда также отмечается, что Генпрокуратура России отказала Украине на все просьбы о вручении процессуальных документов по делу Януковича. Сам бывший глава государства объявлен в международный розыск еще с 29 мая 2019 года.

Дела против Януковича в Украине:

Бывшего беглого президента признали виновными в таких преступлениях:

в государственной измене;

в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины;

в пособничестве в ведении агрессивной войны;

в узурпации власти;

в расстрелах на Майдане.

Что известно об экстрадиции Януковича из России: