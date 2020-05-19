Янукович уже 6 лет скрывается в России: когда истекает срок его убежища
Скандальный президент Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию еще в феврале 2014 года. Впоследствии страна-агрессор предоставила ему временное убежище, срок действия которого истекает в октябре 2020 года. При этом Россия все равно отказывает украинской стороне во вручении процессуальных документов "легитимному".
До какого времени Янукович может находиться в России
Печерский районный суд Киева 12 мая заочно арестовал на 2 месяца без права внесения залога бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле расстрелов на Майдане.
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В тексте судебного определения указано, что Янукович скрывается в России и получил там убежище. Последний раз Миграционная служба России продлила срок действия временного убежища экс-президенту до 26 октября 2020 года, передает РБК-Украина.
В решении суда также отмечается, что Генпрокуратура России отказала Украине на все просьбы о вручении процессуальных документов по делу Януковича. Сам бывший глава государства объявлен в международный розыск еще с 29 мая 2019 года.
Дела против Януковича в Украине:
Бывшего беглого президента признали виновными в таких преступлениях:
- в государственной измене;
- в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины;
- в пособничестве в ведении агрессивной войны;
- в узурпации власти;
- в расстрелах на Майдане.
Что известно об экстрадиции Януковича из России:
- Офис генпрокурора 5 мая 2020 года сообщил, что решение о заочном аресте Януковича в Украине позволяет восстановить процедуру его экстрадиции из России.
- Что интересно, Россия официально отказала Украине в экстрадиции Януковича еще в мае 2016 года, когда суд рассматривал дело о государственной измене.
- Если беглый президент решит вернуться в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. Заметим, прокуроры просили ему 15 лет заключения, однако бывший президент получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти.
- Основанием для судебного процесса стало то, что во время Майдана в 2014 году Янукович обратился за "помощью" к главе Кремля Владимиру Путину. В частности, попросил его применить войска для "восстановления законности" в Украине. Такие слова экс-президента прозвучали после того, как он бежал в Россию.
- После бегства из страны в 2014 году бывший президент Украины проживает на территории РФ. Там ему несколько раз продлевали срок временного убежища.