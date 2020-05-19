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Янукович уже 6 лет скрывается в России: когда истекает срок его убежища

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Пока Виктор Янукович может скрываться в России
Виктор Янукович / Фото 24 канала

Скандальный президент Виктор Янукович сбежал из Украины в Россию еще в феврале 2014 года. Впоследствии страна-агрессор предоставила ему временное убежище, срок действия которого истекает в октябре 2020 года. При этом Россия все равно отказывает украинской стороне во вручении процессуальных документов "легитимному".

До какого времени Янукович может находиться в России

Печерский районный суд Киева 12 мая заочно арестовал на 2 месяца без права внесения залога бывшего президента Украины Виктора Януковича в деле расстрелов на Майдане.

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В тексте судебного определения указано, что Янукович скрывается в России и получил там убежище. Последний раз Миграционная служба России продлила срок действия временного убежища экс-президенту до 26 октября 2020 года, передает РБК-Украина.

В решении суда также отмечается, что Генпрокуратура России отказала Украине на все просьбы о вручении процессуальных документов по делу Януковича. Сам бывший глава государства объявлен в международный розыск еще с 29 мая 2019 года.

Дела против Януковича в Украине:

Бывшего беглого президента признали виновными в таких преступлениях:

  • в государственной измене;
  • в пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины;
  • в пособничестве в ведении агрессивной войны;
  • в узурпации власти;
  • в расстрелах на Майдане.

Что известно об экстрадиции Януковича из России:

  • Офис генпрокурора 5 мая 2020 года сообщил, что решение о заочном аресте Януковича в Украине позволяет восстановить процедуру его экстрадиции из России.
  • Что интересно, Россия официально отказала Украине в экстрадиции Януковича еще в мае 2016 года, когда суд рассматривал дело о государственной измене.
  • Если беглый президент решит вернуться в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. Заметим, прокуроры просили ему 15 лет заключения, однако бывший президент получил смягчение наказания под влиянием представителей российской власти.
  • Основанием для судебного процесса стало то, что во время Майдана в 2014 году Янукович обратился за "помощью" к главе Кремля Владимиру Путину. В частности, попросил его применить войска для "восстановления законности" в Украине. Такие слова экс-президента прозвучали после того, как он бежал в Россию.
  • После бегства из страны в 2014 году бывший президент Украины проживает на территории РФ. Там ему несколько раз продлевали срок временного убежища.
Автор: Наталья Боднар
Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Решение суда Новости России Виктор Янукович
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