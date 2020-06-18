Закон о люстрации изменят: могут ли люстрованные чиновники восстановиться – комментарий Малюськи
Люстрация в Украине, по решению ЕСПЧ, нарушила права человека. Чтобы исправить ситуацию, в правительстве разработали изменения в закон "Об очистке власти". В частности, речь о создании люстрационной комиссии, которая будет рассматривать жалобы люстрованных лиц и либо возобновлять их в должностях, либо выплачивать компенсации, либо же оставлять все, как есть.
Глава Минюста Денис Малюська 17 июня на пресс-конференции прокомментировал решение Европейского суда по правам человека по украинскому закону о люстрации. Об этом рассказали в УНИАН.
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Коротко о решении ЕСПЧ по люстрации
17 октября 2019 года ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) по делу "Полях и другие против Украины" опубликовал решение по жалобе на Украину пятерых служащих. Суд постановил следующее:
- Люстрация по закону "Об очистке власти" нарушила права жалобщиков.
- Украина должна выплатить каждому из них по 5000 евро компенсации за моральный ущерб, и отдельно компенсировать этим лицами судебные издержки.
- Апелляцию Минюста суд в 2020 году отклонил.
Как будет действовать Украина, учитывая решение ЕСПЧ
О выполнении решений ЕСПЧ
Министр Малюська уверил, что Украина будет выполнять решение Европейского суда. А именно:
- Выплатит компенсацию тем, кто выиграл в ЕСПЧ.
- Приведет украинское законодательство в соответствие с требованиями конвенции о правах человека.
Об изменениях в закон о люстрации
По словам главы Минюста, уже готов проект изменений в закон "Об очистке власти". Его рассмотрит сначала правительство, а примерно через неделю – парламент.
Эти изменения в закон о люстрации предусматривают следующее:
- Будет создана люстрационная комиссия, которая будет рассматривать заявления люстрованных лиц.
- Тех людей, в отношении которых ЕСПЧ дал заключение о нецелесообразности люстрации, или восстановят в должностях, или они получат компенсацию за причиненный ущерб.
- Часть люстрованных – "топ-чиновники времен Януковича и члены правительства периода его президентства" – такими и останутся.
- Но будут и другие, по которым "люстрация будет точно отменена": это, например, чиновники времен УССР. Люстрация чиновников советского времени не актуальна, ведь они сейчас вряд ли пойдут на госслужбу.