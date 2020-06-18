Люстрация в Украине, по решению ЕСПЧ, нарушила права человека. Чтобы исправить ситуацию, в правительстве разработали изменения в закон "Об очистке власти". В частности, речь о создании люстрационной комиссии, которая будет рассматривать жалобы люстрованных лиц и либо возобновлять их в должностях, либо выплачивать компенсации, либо же оставлять все, как есть.

Глава Минюста Денис Малюська 17 июня на пресс-конференции прокомментировал решение Европейского суда по правам человека по украинскому закону о люстрации. Об этом рассказали в УНИАН .

Читайте также Янукович уже 6 лет скрывается в России: когда истекает срок его убежища

Коротко о решении ЕСПЧ по люстрации

17 октября 2019 года ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) по делу "Полях и другие против Украины" опубликовал решение по жалобе на Украину пятерых служащих . Суд постановил следующее:

Люстрация по закону "Об очистке власти" нарушила права жалобщиков.

Украина должна выплатить каждому из них по 5000 евро компенсации за моральный ущерб, и отдельно компенсировать этим лицами судебные издержки.

Апелляцию Минюста суд в 2020 году отклонил.

Как будет действовать Украина, учитывая решение ЕСПЧ

О выполнении решений ЕСПЧ

Министр Малюська уверил, что Украина будет выполнять решение Европейского суда. А именно:

Выплатит компенсацию тем, кто выиграл в ЕСПЧ.

Приведет украинское законодательство в соответствие с требованиями конвенции о правах человека.

Об изменениях в закон о люстрации

По словам главы Минюста, уже готов проект изменений в закон "Об очистке власти". Его рассмотрит сначала правительство, а примерно через неделю – парламент.

Эти изменения в закон о люстрации предусматривают следующее:

Будет создана люстрационная комиссия, которая будет рассматривать заявления люстрованных лиц.

Тех людей, в отношении которых ЕСПЧ дал заключение о нецелесообразности люстрации, или восстановят в должностях, или они получат компенсацию за причиненный ущерб.

Часть люстрованных – "топ-чиновники времен Януковича и члены правительства периода его президентства" – такими и останутся.

Но будут и другие, по которым "люстрация будет точно отменена": это, например, чиновники времен УССР. Люстрация чиновников советского времени не актуальна , ведь они сейчас вряд ли пойдут на госслужбу.

Заметим, эти изменения в закон могут быть приняты Радой разве что осенью. И уже " с 2021 года по самому оптимистичному сценарию комиссия начнет пересмотр дел люстрованных лиц".