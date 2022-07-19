Об этом 24 каналу рассказал Владимир Ланда – заместитель главного редактора Forbes-Украина.

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Минус 70% доходов

По его словам, от российской агрессии страдают все – как обычные граждане, так и более богатые украинцы. Однако в процентном значении больше всего пострадали те, кому оккупанты уничтожили все имущество.

А в абсолютных цифрах стало меньше денег у самых богатых украинцев. В частности, еще в начале февраля 2022 года в Forbes-Украина начали процесс оценки самых богатых людей нашей страны.

Согласно им, тогда состояние Рината Ахметова оценивали в 13,7 миллиарда долларов. Однако война все изменила. Сейчас это в пределах от 4 до 5 миллиардов долларов,

– сказал Ланда.

Основные потери – это металлургические активы, размещенные в Мариуполе. Их можно было продать за более чем 3,5 – 4 миллиарда долларов, по разным оценкам. Однако, чтобы отстроить их с нуля нужно примерно 11 миллиарда долларов.

К слову. Город недавно входил в десятку лучших городов мира по вытопке стали. Сразу два крупных металлургических комбината были в Мариуполе – "Азовсталь" и Мариупольский металлокомбинат имени Ильича.

Состояние других миллиардеров

В долларовом эквиваленте Ахметов пострадал больше всего. После него, среди самых богатых украинцев, на втором месте по убыткам – его партнер Вадим Новинский. Тот потерял более 2 миллиардов.

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Напомним, что олигарх Ринат Ахметов заявил о выходе из медийного бизнеса. Все СМИ "Медиа Группы Украина" откажутся в интересах государства от всех своих лицензий. Речь идет о телеканалах, сайтах и печатных изданиях медиахолдинга, принадлежащего олигарху.

Ринат Ахметов объяснил свое решение созданием реестра олигархов в Украине. Правда, бизнесмен отрицает, что он является олигархом.