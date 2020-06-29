В Украине от начала июня 2020 года на водоемах утонули более 30 детей в возрасте до 18 лет. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды.

Трагедії трапляються як під час самостійного відвідування дітьми водойм, так і за наявності поруч батьків. Про це повідомляє пресцентр ДСНС. Читайте також Трагедія на Житомирщині: чоловік намагався врятувати дружину, але обоє потонули Які причини високої смертності серед дітей на воді Причинами тривожної статистики рятувальники називають спеку, поєднану з тривалими літніми канікулами і примножену недостатнім батьківським доглядом. Інші причини: купання в не пристосованих для цього місцях,

ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру. Основні умови для безпечного відпочинку: правильний вибір місця для купання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

відсутність алкогольних напоїв, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації. Зверніть увагу! Загалом протягом першого місяця літа потонули понад 100 українців. До речі Одеські пляжі та клуби переповнені людьми: чи дотримуються там обмежень – фото, відео