От начала лета в Украине утонули более 30 детей: каковы причины такой тревожной статистики
В Украине от начала июня 2020 года на водоемах утонули более 30 детей в возрасте до 18 лет. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды.
Трагедії трапляються як під час самостійного відвідування дітьми водойм, так і за наявності поруч батьків. Про це повідомляє пресцентр ДСНС.
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Які причини високої смертності серед дітей на воді
Причинами тривожної статистики рятувальники називають спеку, поєднану з тривалими літніми канікулами і примножену недостатнім батьківським доглядом.
Інші причини:
- купання в не пристосованих для цього місцях,
- ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру.
Основні умови для безпечного відпочинку:
- правильний вибір місця для купання;
- суворе дотримання правил безпеки під час плавання;
- постійний контроль за дітьми з боку дорослих;
- відсутність алкогольних напоїв, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації.
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