В Україні з початку червня 2020 року на водоймах потонули понад 30 дітей віком до 18 років. Рятувальники закликають дотримуватись правил безпеки під час відпочинку біля води.

Трагедії трапляються як під час самостійного відвідування дітьми водойм, так і за наявності поруч батьків. Про це повідомляє пресцентр ДСНС. Читайте також Трагедія на Житомирщині: чоловік намагався врятувати дружину, але обоє потонули Які причини високої смертності серед дітей на воді Причинами тривожної статистики рятувальники називають спеку, поєднану з тривалими літніми канікулами і примножену недостатнім батьківським доглядом. Інші причини: купання в не пристосованих для цього місцях,

ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру. Основні умови для безпечного відпочинку: правильний вибір місця для купання;

суворе дотримання правил безпеки під час плавання;

постійний контроль за дітьми з боку дорослих;

відсутність алкогольних напоїв, адже у стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися у разі небезпечної ситуації. Зверніть увагу! Загалом протягом першого місяця літа потонули понад 100 українців. До речі Одеські пляжі та клуби переповнені людьми: чи дотримуються там обмежень – фото, відео