Трагедія на Житомирщині: чоловік намагався врятувати дружину, але обоє потонули

У селі Нехворощ, що на Житомирщині 16 травня потонуло подружжя. 42-річний чоловік кинувся рятувати 37-річну жінку, яка з подругами каталась на надувному човні, але й сам втонув.

Жінка була на надувному човні, який посеред річки Пустохи перекинувся. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Житомирській області.

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Що відомо про обставини трагедії

Компанія людей відпочивала на березі водойми. Четверо жінок вирішили покататись на човні, однак той посеред річки перекинувся. Трьом жінкам вдалося вибратись на берег, але одна з них не вміла плавати не вміла.

На порятунок жінки кинувся її чоловік зі своїм братом. Останній знайшов потопельницю та витягнув її на берег. Вже там з іншими людьми намагався привести її до тями, але, на жаль, було вже надто пізно. Медики, які прибули на місце індиденту констатували смерть жінки.

Поки вся увага була прикута до порятунку жінки, ніхто не звернув уваги, що чоловік жінки так і не винирнув з водойми. Лише потім стало відомо, що він також потонув, і його тіло витягнули рятувальники.

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Скільки українців вже потонули протягом місяця? Вода продовжує забирати життя українців. Від початку травня 2020 року в Україні потонуло вже 47 людей.



Причини такої трагічної статистики незмінні: купання в не пристосованих для цього місцях, нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води, ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру, а також неналежний догляд за дітьми.

Де розташоване село Нехворощ: