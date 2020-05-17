Трагедія на Житомирщині: чоловік намагався врятувати дружину, але обоє потонули
У селі Нехворощ, що на Житомирщині 16 травня потонуло подружжя. 42-річний чоловік кинувся рятувати 37-річну жінку, яка з подругами каталась на надувному човні, але й сам втонув.
Жінка була на надувному човні, який посеред річки Пустохи перекинувся. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Житомирській області.
До теми Троє дітей провалилися під лід та загинули у Запорізькій області
Що відомо про обставини трагедії
- Компанія людей відпочивала на березі водойми. Четверо жінок вирішили покататись на човні, однак той посеред річки перекинувся. Трьом жінкам вдалося вибратись на берег, але одна з них не вміла плавати не вміла.
- На порятунок жінки кинувся її чоловік зі своїм братом. Останній знайшов потопельницю та витягнув її на берег. Вже там з іншими людьми намагався привести її до тями, але, на жаль, було вже надто пізно. Медики, які прибули на місце індиденту констатували смерть жінки.
- Поки вся увага була прикута до порятунку жінки, ніхто не звернув уваги, що чоловік жінки так і не винирнув з водойми. Лише потім стало відомо, що він також потонув, і його тіло витягнули рятувальники.
Дивіться також Тато героїчно врятував сина, який ледь не потонув у басейні: відео
Скільки українців вже потонули протягом місяця? Вода продовжує забирати життя українців. Від початку травня 2020 року в Україні потонуло вже 47 людей.
Причини такої трагічної статистики незмінні: купання в не пристосованих для цього місцях, нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води, ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру, а також неналежний догляд за дітьми.
Де розташоване село Нехворощ: