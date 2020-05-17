Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Трагедія на Житомирщині: чоловік намагався врятувати дружину, але обоє потонули

-
Чоловік та жінка 16 травня потонули в Житомирській області
Чоловік та жінка потонули на Житомирщині / ДСНС

У селі Нехворощ, що на Житомирщині 16 травня потонуло подружжя. 42-річний чоловік кинувся рятувати 37-річну жінку, яка з подругами каталась на надувному човні, але й сам втонув.

Жінка була на надувному човні, який посеред річки Пустохи перекинувся. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Житомирській області.

До теми Троє дітей провалилися під лід та загинули у Запорізькій області

Що відомо про обставини трагедії

  • Компанія людей відпочивала на березі водойми. Четверо жінок вирішили покататись на човні, однак той посеред річки перекинувся. Трьом жінкам вдалося вибратись на берег, але одна з них не вміла плавати не вміла.
  • На порятунок жінки кинувся її чоловік зі своїм братом. Останній знайшов потопельницю та витягнув її на берег. Вже там з іншими людьми намагався привести її до тями, але, на жаль, було вже надто пізно. Медики, які прибули на місце індиденту констатували смерть жінки.
  • Поки вся увага була прикута до порятунку жінки, ніхто не звернув уваги, що чоловік жінки так і не винирнув з водойми. Лише потім стало відомо, що він також потонув, і його тіло витягнули рятувальники.

Дивіться також Тато героїчно врятував сина, який ледь не потонув у басейні: відео

Скільки українців вже потонули протягом місяця? Вода продовжує забирати життя українців. Від початку травня 2020 року в Україні потонуло вже 47 людей. 

Причини такої трагічної статистики незмінні: купання в не пристосованих для цього місцях, нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води, ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру, а також неналежний догляд за дітьми.

Де розташоване село Нехворощ:

 

Автор: Емал Набі
Теги: ДСНС Водний транспорт Новини Житомира Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг
сьогодні , 16:00 Учіться на досвіді найкращих: мотиваційна підбірка книг
Книги для гурманів
Новини про коронавірус 17 травня: поновлення туризму в Криму, доля захисних костюмів для лікарів
сьогодні , 16:00 Новини про коронавірус 17 травня: поновлення туризму в Криму, доля захисних костюмів для лікарів
Альона Захарова
Zoom: які є ризики та як безпечно використовувати додаток
сьогодні , 09:11 Zoom: які є ризики та як безпечно використовувати додаток
Роман Чорненький