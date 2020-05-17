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Трагедия на Житомирщине: мужчина пытался спасти жену, но оба утонули

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Мужчина и женщина 16 мая утонули в Житомирской области
Чоловік та жінка потонули на Житомирщині / ДСНС

В селе Нехворощ, что на Житомирщине 16 мая утонула чета супругов. 42-летний мужчина бросился спасать 37-летнюю женщину, которая с подругами каталась на надувной лодке, но и сам утонул.

Жінка була на надувному човні, який посеред річки Пустохи перекинувся. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Житомирській області.

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Що відомо про обставини трагедії

  • Компанія людей відпочивала на березі водойми. Четверо жінок вирішили покататись на човні, однак той посеред річки перекинувся. Трьом жінкам вдалося вибратись на берег, але одна з них не вміла плавати не вміла.
  • На порятунок жінки кинувся її чоловік зі своїм братом. Останній знайшов потопельницю та витягнув її на берег. Вже там з іншими людьми намагався привести її до тями, але, на жаль, було вже надто пізно. Медики, які прибули на місце індиденту констатували смерть жінки.
  • Поки вся увага була прикута до порятунку жінки, ніхто не звернув уваги, що чоловік жінки так і не винирнув з водойми. Лише потім стало відомо, що він також потонув, і його тіло витягнули рятувальники.

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Скільки українців вже потонули протягом місяця? Вода продовжує забирати життя українців. Від початку травня 2020 року в Україні потонуло вже 47 людей. 

Причини такої трагічної статистики незмінні: купання в не пристосованих для цього місцях, нехтування правилами безпеки під час відпочинку біля води, ігнорування штормових попереджень, зокрема, поривів вітру, а також неналежний догляд за дітьми.

Де розташоване село Нехворощ:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: ГСЧС Водный транспорт Новости Житомира Новости Украины
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