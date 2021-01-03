В мире уже использовали около 12 миллионов доз вакцин против COVID-19. В частности, это касается 30 стран мира.

Сейчас больше всего доз для прививок получили ряд стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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В сообщении указано, что это:

Китай – 4,5 миллиона;

США – 4, 284 миллиона;

Израиль – 950 тысяч;

Великобритания – 947 206 тысяч.

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Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину против COVID-19. Препарат производства компании Pfizer/BioNTech внесли в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Подробнее об этом – читайте здесь.

Вакцина от Pfizer и BioNTech: что известно