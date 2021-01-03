Сколько доз вакцины против COVID-19 уже использовали в мире: данные Bloomberg
В мире уже использовали около 12 миллионов доз вакцин против COVID-19. В частности, это касается 30 стран мира.
Сейчас больше всего доз для прививок получили ряд стран. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
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В сообщении указано, что это:
- Китай – 4,5 миллиона;
- США – 4, 284 миллиона;
- Израиль – 950 тысяч;
- Великобритания – 947 206 тысяч.
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Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения одобрила первую вакцину против COVID-19. Препарат производства компании Pfizer/BioNTech внесли в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Подробнее об этом – читайте здесь.
Вакцина от Pfizer и BioNTech: что известно
- Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech составляет 95%. В то же время уровень эффективности во время испытаний оставался одинаковым даже среди людей старше 75 лет.
- Самые распространенные побочные эффекты при применении препарата обычно легкой или средней тяжести и проходят за несколько дней. Чаще всего это: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, озноб, лихорадка, боль в мышцах и суставах.
- Препарат называется Comirnaty. Это двухкомпонентная вакцина, которую вводят в руку дважды с интервалом по меньшей мере 21 день.
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