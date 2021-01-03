У світі вже використали близько 12 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Зокрема, це стосується 30 країн світу.

Наразі найбільше доз для щеплень отримали низка країн. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Читайте також Коли в Чехії буде доступним вакцинування від COVID-19: заява прем'єр-міністра У повідомленні вказано, що це: Китай – 4,5 мільйона;

США – 4, 284 мільйони;

Ізраїль – 950 тисяч;

Велика Британія – 947 206 тисяч. До теми Скандал з вакцинацією у Польщі: щеплення від COVID-19 першими отримали зірки Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину проти COVID-19. Препарат виробництва Pfizer/BioNTech внесли до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання. Детальніше про це – читайте тут. Вакцина від Pfizer та BioNTech: що відомо Ефективність вакцини від Pfizer та BioNTech становить 95%. Водночас рівень ефективності під час випробувань залишався однаковим навіть серед людей, старших 75 років.

Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості та минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін'єкції, втома, головний біль, озноб, лихоманка, біль у м'язах та суглобах.

Препарат має назву Comirnaty. Це двокомпонентна вакцина, яку вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.