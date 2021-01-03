Скільки доз вакцини проти COVID-19 вже використали у світі: дані Bloomberg
У світі вже використали близько 12 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Зокрема, це стосується 30 країн світу.
Наразі найбільше доз для щеплень отримали низка країн. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
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У повідомленні вказано, що це:
- Китай – 4,5 мільйона;
- США – 4, 284 мільйони;
- Ізраїль – 950 тисяч;
- Велика Британія – 947 206 тисяч.
До теми Скандал з вакцинацією у Польщі: щеплення від COVID-19 першими отримали зірки
Вакцина від Pfizer та BioNTech: що відомо
- Ефективність вакцини від Pfizer та BioNTech становить 95%. Водночас рівень ефективності під час випробувань залишався однаковим навіть серед людей, старших 75 років.
- Найпоширеніші побічні ефекти при застосуванні препарату зазвичай легкої або середньої важкості та минають за декілька днів. Найчастіше це: біль та набряк у місці ін'єкції, втома, головний біль, озноб, лихоманка, біль у м'язах та суглобах.
- Препарат має назву Comirnaty. Це двокомпонентна вакцина, яку вводять в руку двічі з інтервалом щонайменше 21 день.
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