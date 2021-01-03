У Чехії з 15 січня 2021 року запустять систему резервування вакцинації проти COVID-19 для людей, старших 80 років. Водночас щеплення усіх громадян країни буде доступне вже з 1 лютого.

Для отримання вакцини літні люди зможуть записатися особисто, завдяки своєму терапевтові або за спеціальним телефоном. Там потрібно буде заповнити певну заявку. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш, повідомляє видання Novinky.

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За його словами, запис всіх інших громадян Чехії на вакцинацію почнеться вже у лютому. Зокрема, там потрібно буде вказати дані щодо віку, стану здоров'я та дату вакцинації.

Зверніть увагу! Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила першу вакцину проти COVID-19. Препарат виробництва Pfizer/BioNTech внесли до переліку препаратів, рекомендованих для екстреного використання. Детальніше про це – читайте тут.

Прем'єр-міністр заявив, що правдивість усіх даних перевірятимуть. Усе для того, щоб уникнути неправомірного використання вакцини. Водночас він наголосив, що дітей, віком до 15 років, не вакцинуватимуть.

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Хто першочергово отримає вакцину

Як розповів Бабіш, найшвидше вакцину отримуватимуть люди, які її найбільше потребують. Наприклад, старша за віком, але здорова людина отримає вакцину пізніше, ніж молодша за неї з певними захворюваннями, що можуть спричинити ускладнення.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 в Чехії зафіксували понад 735 тисяч випадків інфікування. Станом на 3 січня 2021 року в країні одужали більше ніж 608 тисяч громадян. Водночас від коронавірусу померли 11 827 осіб.