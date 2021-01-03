В Чехии с 15 января 2021 запустят систему резервирования вакцинации против COVID-19 для людей старше 80 лет. В то же время прививки всех граждан страны будут доступны уже с 1 февраля.

Для получения вакцины пожилые люди смогут записаться лично, благодаря своему терапевту или по специальному телефону. Там нужно будет заполнить определенную заявку. Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Бабиш, сообщает издание Novinky.

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По его словам, запись всех остальных граждан Чехии на вакцинацию начнется уже в феврале. В частности, там нужно будет указать данные относительно возраста, состояния здоровья и дату вакцинации.

Обратите внимание! Всемирная организация здравоохранения приняла первую вакцину против COVID-19. Препарат производства Pfizer/BioNTech внесли в перечень препаратов, рекомендованных для экстренного использования. Подробнее об этом – читайте здесь.

Премьер-министр заявил, что правдивость всех данных будут проверять. Все для того, чтобы избежать неправомерного использования вакцины. В то же время он отметил, что детей в возрасте до 15 лет, не будут вакцинировать.

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Кто в первую очередь получит вакцину

Как рассказал Бабиш, быстрее вакцину будут получать люди, которые больше всего нуждаются в ней. Например, старший по возрасту, но здоровый человек получит вакцину позже, чем молодой с определенными заболеваниями, которые могут вызвать осложнения.

Справка. С начала пандемии COVID-19 в Чехии зафиксировали более 735 тысяч случаев инфицирования. По состоянию на 3 января 2021 года в стране выздоровели более 608 тысяч граждан. В то же время от коронавируса умерли 11 827 человек.