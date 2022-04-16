Об этом Виталий Кличко сообщил в своих социальных сетях и обнародовал видеоинтервью.

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"И я, и мой брат Владимир продолжаем общаться с иностранными СМИ. Есть очень много запросов. И даем по несколько интервью и включений вживую каждый день. Мы используем все возможности, чтобы донести миру правду о том, что происходит сегодня в Украине, как Россия уничтожает наше государство и убивает мирных украинцев. Привлекаем необходимую помощь и поддержку", – сообщил Виталий Кличко.

Владимир Кличко в эфире CNN напомнил мировым лидерам об их обещаниях. Он добавил, что война с Россией – это битва между добром и злом.

"Сколько еще мир будет наблюдать? Накануне широкомасштабного российского вторжения в Украину, мировые лидеры обещали РФ "тяжкие последствия" за такие действия. После геноцида, который совершили российские орки в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и который они продолжают на временно оккупированных территориях, после буквального уничтожения многих украинских городов и сел, "тяжкие последствия" уже должны были бы наступить", – сказал Владимир Кличко.

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