Такую информацию сообщил президент Украины во время встречи с журналистами.

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Президент рассказал, что США, Великобритания, Польша и ряд других стран активно поставляют оружие Украине.

По словам Владимира Зеленского, риторика некоторых стран по поставкам Украине оружия в последнее время "потеплела, но мы все равно получаем мало оружия".

Между тем как в какой-то стране объявят о решении поставить нам какое-то оружие и тем, когда оно реально у нас появляется, проходит 2-3 недели,

– резюмировал Зеленский.

Известно, что США ускорят доставку боеприпасов в Украину перед битвой на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Германия намерена увеличить бюджет военной помощи на 2022 год до 2 миллиардов евро. Отмечается, что значительная часть этих средств пойдет на пользу Украине.

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