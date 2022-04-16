Таку інформацію повідомив президент України під час зустрічі з журналістами.

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Президент розповів, що США, Великобританія, Польща та низка інших країн найактивніше постачають зброю Україні.

За словами Володимира Зеленського, риторика деяких країн щодо постачання Україні зброї останнім часом "потепліла, але ми все одно отримуємо мало зброї".

Між часом як у якійсь країні оголосять про рішення поставити нам якусь зброю і тим, коли вона реально у нас з'являється, минає 2–3 тижні,

– резюмував Зеленський.

Відомо, що США прискорять доставку боєприпасів в Україну перед битвою на Донбасі.

Раніше повідомлялось, що Німеччина має намір збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до 2 мільярдів євро. Зазначається, що значна частина цих коштів піде на користь України.

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