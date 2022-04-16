Окрім цього закупляли продовольство й в українських виробників. З них вже укомплектовано продуктових наборів для майже 12 мільйонів українців.
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Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань про допомогу
На західному кордоні з Польщею, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Словаччиною ще з першого тижня вторгнення Росії в Україну розгорнули логістичні центри. Туди міжнародні донори та партнери продовжують відправляти гуманітарну допомогу.
За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, Львівська область стала найбільшим в Україні хабом гуманітарної підтримки, прийнявши 51% вантажів з допомогою з-за кордону.
З гуманітарних хабів, які розташовані по всій Україні, вантаж розподіляють між обласними військовими адміністраціями, благодійними організаціями, органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та волонтерами.
Додамо, що сума благодійної допомоги для України з різних куточків світу вже сягнула 924 мільйони доларів.
Найбільше коштів надійшло від благодійників з таких країн:
- з Великої Британії – 47%,
- Нідерландів – майже 18%,
- Чехії – 11%,
- США – майже 8%.
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