Кроме этого закупали продовольствие и у украинских производителей. Из них уже укомплектовано продуктовых наборов для почти 12 миллионов украинцев.
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Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам о помощи
На западной границе с Польшей, Венгрией, Румынией, Молдовой, Словакией еще с первой недели вторжения России в Украину развернули логистические центры. Туда международные доноры и партнеры продолжают отправлять гуманитарную помощь.
По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, Львовская область стала крупнейшим в Украине хабом гуманитарной поддержки, приняв 51% грузов с помощью из-за границы.
По гуманитарным хабов, которые расположены по всей Украине, груз распределяют между областными военными администрациями, благотворительными организациями, органами местного самоуправления, а также общественными организациями и волонтерами.
Добавим, что сумма благотворительной помощи для Украины из разных уголков мира уже достигла 924 миллиона долларов.
Больше всего средств поступило от благотворителей из таких стран:
- из Великобритании – 47%,
- Нидерландов – почти 18%,
- Чехии – 11%,
- США – почти 8%.
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