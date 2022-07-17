Об этом 24 каналу сказал общественный активист и руководитель военного направления Благотворительного фонда Сергея Притулы Роман Синицын. Он говорит, что эта война может длиться годами с большей или меньшей интенсивностью, но она не прекратится.

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По его словам, по сути, война длится уже 8 лет, а сейчас – это просто более активная фаза .

Что будет через месяц – три никто не знает, но эта история надолго. И в зиму мы войдем с войной, это очевидно,

– заявил Синицын.

Он добавил, что в любой момент может прилететь ракета, поэтому гражданским нужно к этому быть готовыми. В частности, можно записаться на курсы тактической медицины, купить аптечку и т.п., а также не пренебрегать воздушными тревогами.

"Эта история, к сожалению, надолго. И воевать придется многим, еще сотням тысяч людей", – сказал активист.

Руководитель военного направления Благотворительного фонда отметил, что "переломный момент" в войне рано или поздно наступит. "Это очевидно. Просто к тому моменту нам нужно выстоять, не потерять больше территорий и давать отпор", – ответил он.

Может ли Россия со временем повторить войну

По мнению Синицына, возможны мирные переговоры на каких-то условиях и условное замораживание этого конфликта.

Но проблема в том, что россияне проделают работу над ошибками, перевооружятся и нападут на нас через 5, 7 или 10 лет. Это совершенно очевидно,

– уверен Синицын.

Он считает, что Украина войну выиграет только тогда, когда эта террористическая группировка под названием Россия фрагментируется на несколько государств и распадется.

"Это может произойти в результате военных поражений, внутренних проблем в экономике или из-за того, что мы их просто забрасываем трупами благодаря западной помощи. Возможно, все вместе", – заверил активист.

Но, по его словам, мы победим только тогда, когда Россия прекратит свое существование как неоимперия, какова она или хочет стать.

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