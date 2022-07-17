Про це 24 каналу сказав громадський активіст і керівник військового напрямку Благодійного фонду Сергія Притули Роман Сініцин. Він каже, що ця війна може тривати роками з більшою чи меншою інтенсивністю, але вона не припиниться.
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За його словами, по суті, війна триває вже 8 років, а зараз – це просто активніше фаза.
Що буде через місяць – три ніхто не знає, але ця історія надовго. І в зиму ми увійдемо з війною, це очевидно,
– заявив Сініцин.
Він додав, що в будь-який момент може прилетіти ракета, тому цивільним треба бути до цього готовими. Зокрема, можна записатися на курси тактичної медицини, купити аптечку тощо, а також не нехтувати повітряними тривогами.
"Ця історія, на жаль, надовго. І воювати доведеться багатьом, ще сотням тисяч людей", – сказав активіст.
Керівник військового напрямку Благодійного фонду зазначив, що "переломний момент" у війні рано чи пізно настане. "Це очевидно. Просто до того моменту нам потрібно вистояти, не втратити більше територій і давати відсіч", – відповів він.
Чи може росія з часом повторити війну
На думку Сініцина, наразі можливі мирні переговори на якихось умовах та умовне замороження цього конфлікту.
Але проблема в тому, що росіяни зроблять роботу над помилками, переозброяться та нападуть на нас через 5, 7 чи 10 років. Це абсолютно очевидно,
– впевнений Сініцин.
Він вважає, що Україна війну виграє тільки тоді, коли це терористичне угрупування під назвою росія фрагментується на декілька держав і розпадеться.
"Це може відбутися внаслідок військових поразок, внутрішніх проблем в економіці чи через те. що ми їх просто закидаємо трупами завдяки західній допомозі. Можливо, все разом", – запевнив активіст.
Але, за його словами, ми переможемо тільки тоді, коли росія припинить своє існування як неоімперія, якою вона є чи хоче стати.
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