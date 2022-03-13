В полиции рассказали, что еще двое журналистов – пострадали. Их госпитализировали.
Заметьте В Ирпене российские оккупанты расстреляли международных журналистов The New York Times
К несоблюдению Россией правил войны вопросов нет. Вопрос лишь один: сколько еще США будут игнорировать войну, убийства своих граждан и не будут закрывать небо над Украиной,
– подчеркнул Подоляк.
По словам полицейского Александра Бугая, Рено застрелили. Пуля попала в голову и вышла через глаз.
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